Hurda sanata dönüştü

Sanatçı Sema Özdemir Akbel, atık fabrika materyallerini sanat eserine dönüştürüyor. Temelli’de bulunan organize sanayi bölgesinden temin ettiği atıkları kullanan Akbel, “Eserlerimi farklı birkaç fabrikadan aldığım cıva, vida, somun, cüruf, demir gibi farklı atıklarla yapmaya başladım. Bir fabrikaya giriyorum, ‘Sizin atıklarınızı kullanmak istiyorum’ diyorum. Minik minik demir, çelik parçaları bile olsa alıyorum. Zaten malzemeyi gördüğüm anda eserin bitmiş halini, ortaya çıkacak olan eseri görüyorum, neye dönüşeceğini biliyorum” diye konuştu.

İŞÇİLERE İLHAM OLDU

Paslı demir halkalarından, ince çubuklardan çiçekler yapan, cüruflardan karlı ağaç dalları, temperli cam atıklarından ışıklı akvaryumlar üreten Akbel, bu parçaları silikon yardımıyla zemin üzerine yapıştırdığını söyledi. Akbel, insanların başta yapılan şeyin amacının anlamadığını ancak daha sonrasında fabrika çalışanlarının bile evlerinde bir şeyler yapmak için fabrikalardaki atıkları aldıklarını belirtti.

Sema Özdemir Akbel

Akbel, insanların atığın değerinin farkına varması için bu tarz çalışmalar yapmaya devam edeceğini vurguladı. Akbel, “İnsanlar çöp değerindeki atıklardan bu eserlerin nasıl çıktığına inanamıyor. Ben malzemeyi biliyorum. Bu yüzden ben de nasıl anlamazlar düşüncesi oluşuyor ama birçok kişi gelip bunların ne olduğunu soruyor ve atık malzeme olduğunu söylediğimde de şaşırıyorlar.”

REKLAM

HAYAT Hurda metallerden sanat eserine