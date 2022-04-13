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ANKARA

Hurda sanata dönüştü

Sanatçı Sema Özdemir Akbel, atık fabrika materyallerini sanat eserine dönüştürüyor. Temelli’de bulunan organize sanayi bölgesinden temin ettiği atıkları kullanan Akbel, "Fabrikalardan minik minik demir, çelik parçaları bile olsa alıyorum. Zaten malzemeyi gördüğüm anda eserin bitmiş halini, ortaya çıkacak olan eseri görüyorum, neye dönüşeceğini biliyorum” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hurda sanata dönüştü
Sema Özdemir Akbel, atık fabrika materyallerini sanat eserine dönüştürüyor.

Sanatçı Sema Özdemir Akbel, atık fabrika materyallerini sanat eserine dönüştürüyor. Temelli’de bulunan organize sanayi bölgesinden temin ettiği atıkları kullanan Akbel, “Eserlerimi farklı birkaç fabrikadan aldığım cıva, vida, somun, cüruf, demir gibi farklı atıklarla yapmaya başladım. Bir fabrikaya giriyorum, ‘Sizin atıklarınızı kullanmak istiyorum’ diyorum. Minik minik demir, çelik parçaları bile olsa alıyorum. Zaten malzemeyi gördüğüm anda eserin bitmiş halini, ortaya çıkacak olan eseri görüyorum, neye dönüşeceğini biliyorum” diye konuştu.

İŞÇİLERE İLHAM OLDU

  • Paslı demir halkalarından, ince çubuklardan çiçekler yapan, cüruflardan karlı ağaç dalları, temperli cam atıklarından ışıklı akvaryumlar üreten Akbel, bu parçaları silikon yardımıyla zemin üzerine yapıştırdığını söyledi. Akbel, insanların başta yapılan şeyin amacının anlamadığını ancak daha sonrasında fabrika çalışanlarının bile evlerinde bir şeyler yapmak için fabrikalardaki atıkları aldıklarını belirtti.

Sema Özdemir Akbel
Sema Özdemir Akbel

Akbel, insanların atığın değerinin farkına varması için bu tarz çalışmalar yapmaya devam edeceğini vurguladı. Akbel, “İnsanlar çöp değerindeki atıklardan bu eserlerin nasıl çıktığına inanamıyor. Ben malzemeyi biliyorum. Bu yüzden ben de nasıl anlamazlar düşüncesi oluşuyor ama birçok kişi gelip bunların ne olduğunu soruyor ve atık malzeme olduğunu söylediğimde de şaşırıyorlar.”

Hurda metallerden sanat eserine
HAYAT
Hurda metallerden sanat eserine

Hurdadan sanata: Burası müze değil tamirhane
FOTOĞRAF 42
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Rusya’nın Krasnoyarsk’a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin (39) hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor. <br>
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Aynı zamanda oto servisine sahip Kulagin, bölgenin ekolojisinin korunması ve bölgeye gelen turistler ile kent sakinlerine yönelik müze oluşturuyor. <br>
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Hurdadan sanata: Burası müze değil tamirhane
Rusya'da yaşayan Sergey Kulagin, hurda otomobil parçalarını alarak geri dönüşüm yolu ile heykel ve çeşitli mekanizmalara çeviriyor. Kulagin, yaptığı heykeller ile otomobil servisini adeta bir müzeye dönüştürdü.
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