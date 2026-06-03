Hürmüz'ü haftaya çözeriz

ABC News'e konuşan Trump, yaşanan 'aksaklığın' "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığını belirterek İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti. Trump, "Bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise müzakerelerin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

RUBIO: İRAN ARTIK KABUL EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Kongre'de verdiği ifadede "İran ilk kez, nükleer müzakerelerde adını bile anmayı reddettiği bazı konuları görüşmeyi kabul etmiş durumda" ifadelerini kullanarak, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in hayatta olduğunu ve müzakerelerde daha fazla devreye girdiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için yayınladığı açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği belirtildi. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 24 geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyuruldu. Öte yandan İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın ABD ile müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi kaynağına dayandırdığı habere göre, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala Tahran'da inceleniyor ve henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi.











