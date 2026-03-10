IBAN'ını kiraladı hapis cezası aldı: Mağdur gencin sözleri dikkat çekti

"Artık asgari ücretle iş bulmakta bile zorlanıyorum. Kimse iş vermiyor. Her iki suçtan da 4 yıl 2 ay ceza aldım. Para miktarı az ama cezası çok. Suça teşvik edildim. Çok pişmanım. Ailemden de uzaklaştım, bana farklı gözle bakıyorlar. Hala bankalarda zorluk yaşıyorum. Bir iş yerine girecektim, benden banka hesabı istediler. Hesap açtırmaya gittiğimde banka bana hesap açamadı. Bu yüzden işe de başlayamadım."