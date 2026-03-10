IBAN'ını kiraladı hapis cezası aldı: Mağdur gencin sözleri dikkat çekti

Kırklareli'nde arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBAN'ını kullandıran ve hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan M.A, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.
IBAN'ı iki farklı dolandırıcılık olayında kullanılan ve her iki dosyadan 4 yıl 2'şer ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.A, yaşadığı süreci anlattı.
M.A, 9 yıl önce bir arkadaşının kendisine para teklif ederek IBAN'ını kullanmak istediğini belirtti.
IBAN'ının dolandırıcılık suçlarında kullanılacağını bilmeden hesabını verdiğini ifade eden M.A, arkadaşının kendisini kandırdığını öne sürdü.
Banka hesabının iki farklı dolandırıcılık olayında kullanıldığını evine gelen polislerden öğrendiğini anlatan M.A, şöyle konuştu:
"Suça teşvik edildim"
Arkadaşının kendisine yurt dışından para geleceğini ve hiçbir sorun yaşanmayacağını söylediğini öne süren M.A, bu sözlere inanarak hesabını verdiğini dile getirdi.
Yaşadıklarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade eden M.A, şunları kaydetti: