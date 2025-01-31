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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınacak

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
08:4531/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade verecek.


İstanbul Adliyesi'ne gelecek


İBB Başkanı İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelecek.




#Ekrem İmamoğlu
#Adliye
#İBB

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