İBB personeli dehşet saçtı: Önce aracı sonra sürücüyü ezip kaçtı

Yaşanan olay sonrası sol ayağındaki 5 parmağını kaybeden Celal Sönmez, şu ifadeleri kullandı: "Aracım arıza yapınca yol kenarına çekip dörtlülerimi yaktım ve araç arıza servisine durumu bildirdim. O esnada İBB’ye ait temizlik aracı arkama yanaşarak aracı oradan çekmemi istedi. Aracımı biraz daha öne aldım. Bir süre sonra araçtan inen temizlik personeli yanıma gelerek hakaret etmeye başladı. Aracına binerek otomobilime kasten çarptı. Ben de tutanak tutmak için kendisini durdurmak isteyince kasıtlı olarak aracı resmen üzerime sürdü, ezdi. Beni bu hale getirdi. Olay esnasında kendisinden ambulans çağırması için yardım istedim ancak kendisi kaçmayı tercih etti. 8 ameliyat geçirdim. Sol ayağımdaki 5 parmağımı kaybettim. Ayağımı kaybetme riskim hala devam ediyor. Bu şahıs daha ben hastaneden çıkmadan serbest bırakıldı. Benim hayatımı kararttı. Tek istediğim şey adalet."