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İBB'nin Kent Lokantaları deprem günü kepenk kapattı

İBB'nin Kent Lokantaları deprem günü kepenk kapattı

23:4623/04/2025, Çarşamba
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İBB'ye ait Kent Lokantaları'nın deprem sonrasında hizmet vermemesi vatandaşın tepkisini çekti.
İBB'ye ait Kent Lokantaları'nın deprem sonrasında hizmet vermemesi vatandaşın tepkisini çekti.

İBB'nin çeşitli PR çalışmalarıyla sosyal belediyeciliğin sembolü olarak lanse ettiği Kent Lokantaları, İstanbul'un 6.2 büyüklüğündeki depremi yaşadığı bugün hizmet vermedi. 23 Nisan resmi tatili dolayısıyla kapalı olan lokantaların deprem gibi kriz anında hizmet vermemesi tepki çekti. Vatandaşlar, "Normal zamanda açık, kriz anında kapalı. Bu nasıl kamusal hizmet?" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul’da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü, kimi evine giremedi, kimi de yakınları için haber almaya çalıştı.

Bu süreçte gününü ve geceyi dışarıda geçirmeye karar veren bazı vatandaşlar da su ve sıcak bir yemek arayışına girdi.

Deprem paniği yaşayan vatandaşların bu arayışı sürerken İBB'ye ait Kent Lokantaları’nın kapalı olması ise dikkat çekti.

Kent Lokantları'nın kapılarına kilit vurdular

İBB'nin çeşitli PR çalışmalarıyla sosyal belediyeciliğin sembolü olarak lanse ettiği lokantaların, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından kapısına kilit vurularak hizmet vermemesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Normal zamanda açık, kriz anında kapalı. Bu nasıl kamusal hizmet?" diyerek tepkilerini dile getirdi.



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