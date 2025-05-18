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İBB'nin, Özel Halk Otobüsleri'ne ödemediği 500 milyon liralık borç kriz çıkardı: 22 Mayıs'tan itibaren sefere çıkmayacaklar

İBB'nin, Özel Halk Otobüsleri'ne ödemediği 500 milyon liralık borç kriz çıkardı: 22 Mayıs'tan itibaren sefere çıkmayacaklar

07:1818/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
IHA
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödeme alamadıkları için 22 Mayıs'tan itibaren işe çıkılamayacağını duyurdu.

İstanbul'da ulaşımda yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yaptığı açıklamada dördüncü ayı para almadan geçirdiklerini belirterek, "Bize bir taahhüt verildi. 'Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek' denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini, bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor, hem biz söylüyoruz" dedi.






ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATIYOR

Herkesin fikrini alarak bu şartlarda işi yürütemeyeceklerine dair karar aldıklarını söyleyen Ovacık, "Perşembe günü itibari ile araçlarımız yakıt alamadığından dolayı, personelimizin maaşını ödeyemediğimizden dolayı maalesef işe çıkamayacağız. 3 bin 41 arabayı bağlayacak" açıklamasını yaptı.


"İBB'DEN ÖDEME ALIRSAK SÜRECİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Ovacık, İstanbul halkının mağdur olmasını istemediklerini dile getirerek, "Geldiğimiz nokta, getirilen nokta bizim suçumuz değil. Bu ödemelerin yapılmamasından dolayı ister istemez rotasyon dışına çıkmış olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum. Belediyenin bize göstereceği tavır yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.



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