İBB'nin, Özel Halk Otobüsleri'ne ödemediği 500 milyon liralık borç kriz çıkardı: 22 Mayıs'tan itibaren sefere çıkmayacaklar

İstanbul'da ulaşımda yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yaptığı açıklamada dördüncü ayı para almadan geçirdiklerini belirterek, "Bize bir taahhüt verildi. 'Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek' denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler. Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini, bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor, hem biz söylüyoruz" dedi.