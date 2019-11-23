İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunu başlatıldı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE açıklaması: Özelleştirme değil modernize edilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek" dedi. İHA ve SİHA’ların yüzde 90’ının yerli. Şu anda ülkemiz çok şükür İHA ve SİHA'ları ihraç edecek duruma geldi.