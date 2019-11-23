Gündem İçişleri Bakanlığı Tuncelide Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonunu başlatıldı
TUNCELİ

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunu başlattı.

Haber Merkezi AA
Tunceli'deki operasyona 2 bin 250 personel katılıyor.
Tunceli'deki operasyona 2 bin 250 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

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Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel görev alıyor.

Öte yandan, Bakanlık tarafından operasyona ilişkin jandarma ve polisin helikopterle bölgeye intikali ve arama tarama faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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