İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin de yaralandığını duyurdu.

1- Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021