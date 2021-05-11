Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İdlibde bir askerimiz şehit oldu
ANKARA

İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırı sonucu bir askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İdlibde bir askerimiz şehit oldu
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin de yaralandığını duyurdu.

MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda rehine odalı mağara tespit edildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda rehine odalı mağara tespit edildi

Abone Ol Google News
Bir doz bile ziyan olmasın

Bir doz bile ziyan olmasın

​BioNTech aşısı için hastaneler arası insan transferi.
Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

​Fransa'da askerden hükumete üçüncü muhtıra.
Filistin Aksayı savunuyor biz neredeyiz

Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
New York Post algılarla oynuyor

New York Post algılarla oynuyor

İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap liderlere görüştü.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Tüm zalimler gibi helak olacaksınız

Tüm zalimler gibi helak olacaksınız

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e sert tepki.
Bunun adı riyakarlıktır

Bunun adı riyakarlıktır

​Erdoğan için imza atarken CHP'ye çalışmış.

Dünyanın en pis ikiyüzlülüğü

Dünyanın en pis ikiyüzlülüğü

​ABD medyası onlarca kişinin şehit olduğu saldırıyı "nedeni bilinmeyen bir patlama" olarak duyurdu.
Beyaz Saray'da İsrail korkusu

Beyaz Saray'da İsrail korkusu

İşgalci İsrail'in saldırılarını kınamaktan kaçındı.

​İşgalci İsrail'in saldırılarındaki bilanço ağırlaşıyor.

İsrail, büyük bir güçle saldıracağını açıkladı.

​3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.