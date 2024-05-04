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İETT şoförüne ateş açan saldırgan yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy'de bindiği İETT şoförüyle tartıştıktan sonra otobüsten inen şüpheli bir süre sonra başka bir otobüse binerek Ümraniye'ye geldi. İETT Şoförü E.G.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen D.C.'nin ilk ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. 12 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen D.C.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

07:18 - 4/05/2024 Cumartesi
DHA
Ekipler, D.C.'yi Sultanbeyli'de gözaltına aldı.
Ekipler, D.C.'yi Sultanbeyli'de gözaltına aldı.

Olay, 2 Mayıs Perşembe günü 17.40 sıralarında, Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi, Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde meydana geldi.

Kadıköy'de bindiği Kadıköy-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsünün şoförü E.G. ile tartışan şüpheli bir süre sonra otobüsten indi.

Bir süre sonra başka bir otobüse binerek son durağa kadar gelen şüpheli, E.G.'yi bacağından ve kalçasından vurarak kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin D.C.(34) olduğu belirlendi.

Ekipler, D.C.'yi Sultanbeyli'de gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen D.C.'nin ilk ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. 12 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen D.C.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


İstanbul’da İETT otobüs sürücüsüne silahlı saldırı anı kamerada

İddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı ve 34 HO 2742 plakalı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı. Araca alınmayan D.C. arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne bindi. Perona gelen D.C. tartıştığı İETT şoförünü buldu. Peronda kısa tartışmanın ardından D.C. silahıyla sürücüye doğru koştu. Emircan Gülce kapıyı kapatmasına rağmen kolunu içeriye sokan saldırgan peş peşe ateş etti. Sürücü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. Kapının kapanmasıyla kolu sıkışan saldırgana çevredekiler de müdahale etti. Sürücünün kapıyı açmasıyla kolunu kurtaran saldırgan kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


#İETT
#Silahlı Saldırı
#Kadıköy
#Ümraniye
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