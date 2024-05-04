İETT şoförüne ateş açan saldırgan yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

İddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı ve 34 HO 2742 plakalı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı. Araca alınmayan D.C. arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne bindi. Perona gelen D.C. tartıştığı İETT şoförünü buldu. Peronda kısa tartışmanın ardından D.C. silahıyla sürücüye doğru koştu. Emircan Gülce kapıyı kapatmasına rağmen kolunu içeriye sokan saldırgan peş peşe ateş etti. Sürücü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. Kapının kapanmasıyla kolu sıkışan saldırgana çevredekiler de müdahale etti. Sürücünün kapıyı açmasıyla kolunu kurtaran saldırgan kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.