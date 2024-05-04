İETT şoförüne ateş açan saldırgan yakalandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Olay, 2 Mayıs Perşembe günü 17.40 sıralarında, Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi, Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde meydana geldi.
Kadıköy'de bindiği Kadıköy-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsünün şoförü E.G. ile tartışan şüpheli bir süre sonra otobüsten indi.
Bir süre sonra başka bir otobüse binerek son durağa kadar gelen şüpheli, E.G.'yi bacağından ve kalçasından vurarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin D.C.(34) olduğu belirlendi.
Ekipler, D.C.'yi Sultanbeyli'de gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen D.C.'nin ilk ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. 12 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen D.C.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.