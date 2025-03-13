Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İftara davet edilince öldüğü anlaşıldı

İftara davet edilince öldüğü anlaşıldı

18:3013/03/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yakınlarının haber alamadığı vatandaşın kalp krizi nedeniyle evinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yakınlarının haber alamadığı vatandaşın kalp krizi nedeniyle evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de 50 yaşında bir vatandaş, yakınları tarafından iftar yemeğine davet etmek istendi. Akrabalarını önce telefonla arayan ancak ulaşamayan yakınları evine gidince acı olay ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'in Menderes ilçesinde yalnız yaşayan Cengiz Keskin (50), iftar yemeği daveti için yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu.


Oğlananası Mahallesi'nde yaşayan Torbalı ve Menderes'te demircilik işi yaptığı öğrenilen Cengiz Keskin'in yakınları kendisini akşama iftara davet etmek istedi. Keskin'i önce telefonla arayan yakınları, ulaşamayınca evine gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi. Adrese gelen Jandarma ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve girdi. Cengiz Keskin, koltukta hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan ön otopside, talihsiz adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Cengiz Keskin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı olan Keskin'in 2 çocuk babası olduğu ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.



#İzmir
#İftar
#Yemek
#Davet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı: İşte TRT ve Tabii Spor'da gecenin maçları