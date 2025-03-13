İzmir'de iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili 57 güvenlik kamerasından elde edilen 153 saatlik görüntü incelendi. Olayla ilgili Ş.Ç. ve N.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.