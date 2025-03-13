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İzmir'de iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

13:1313/03/2025, Perşembe
DHA
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İzmir'de bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı.
İzmir'de bir iş yerine silahlı saldırı yapıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir iş yerini kurşunlama olayına karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan Ş.Ç. (21) ve N.K. (21) tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alpkent Mahallesi Cemali Tuncer Bulvarı'ndaki bir iş yerinin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı.


Olayla ilgili 57 güvenlik kamerasından elde edilen 153 saatlik görüntü incelendi. Olayla ilgili Ş.Ç. ve N.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Torbalı
#İş yeri
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#Tutuklama

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