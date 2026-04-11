Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
İki aile arasındaki silahlı kavga çatışmaya dönüştü: İki ölü altı yaralı

İki aile arasındaki silahlı kavga çatışmaya dönüştü: İki ölü altı yaralı

19:3811/04/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Karakuyu’daki kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Karakuyu’daki kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Iğdır’ın Karakuyu köyünde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Temel (60) ile Mehmet Temel (48) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri hastane çevresinde geniş önlem alırken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Iğdır’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karakuyu köyünde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Çatışmada M.Ç., S.Ç., İ.Ç., S.Ç. ve M.Ç. ile E.T., Ahmet Temel ve Mehmet Temel yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel, (48) Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



#Iğdır
#Silah
#Kavga
#Aile
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
