Polisten kaçarken belediye çalışanını ezen Iğdır Belediye Başkanı'nın oğlu tutuklandı

Kazada motosiklet sürücüsü ve Iğdır Belediyesi çalışanı Yusuf Öztürk (55) yaralandı. Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi ve hayati tehlikesi belirsiz olarak kaydedildi.

Polis kontrolünde, Güneş’in 2,09 promil alkollü olduğu ve DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 640 bin lira para cezası kesilirken, 5 yıl içinde 3. kez ehliyetine el konuldu.