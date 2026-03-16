Polisten kaçarken belediye çalışanını ezen Iğdır Belediye Başkanı'nın oğlu tutuklandı

Iğdır'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve belediye çalışanına çarpıp ağır yaralayan aracın sürücüsünün Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu Şiyar Güneş olduğu ortaya çıktı. Güneş'in 2,09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Zanlı, mahkemeye sevk edilip tutuklandı.
Iğdır’da geçtiğimiz gün, polisin “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücü Şiyar Güneş, İrfan Caddesi üzerinde polis uygulaması sırasında kaçtı. Takip esnasında sürücünün kullandığı araç, karşıdan gelen motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve Iğdır Belediyesi çalışanı Yusuf Öztürk (55) yaralandı. Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi ve hayati tehlikesi belirsiz olarak kaydedildi.
Polis kontrolünde, Güneş’in 2,09 promil alkollü olduğu ve DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 640 bin lira para cezası kesilirken, 5 yıl içinde 3. kez ehliyetine el konuldu.
Adliyeye sevk edilen Şiyar Güneş çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.