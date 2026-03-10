Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Iğdır
Iğdır’da ahır çöktü: Hayvanların önceden çıkarılması facianın önüne geçti

Iğdır’da ahır çöktü: Hayvanların önceden çıkarılması facianın önüne geçti

18:4110/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Arslanlı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahır çöktü. Olaydan yaklaşık bir saat önce hayvanların dışarı çıkarılması muhtemel bir faciayı önledi.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Arslanlı köyünde Sulhettin Aktaşlı’ya ait ahır, dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Edinilen bilgilere göre, karın ağırlığına dayanamayan ahır bir süre sonra tamamen çökerken, ahırda bulunan hayvanların yaklaşık bir saat önce dışarı çıkarılmış olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

#Iğdır
#Ahır
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? 4A, 4B, 4C'li...