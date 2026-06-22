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İki bin yıllık olduğu değerlendiriliyor: Yozgat'ta bir evde ele geçirildi

İki bin yıllık olduğu değerlendiriliyor: Yozgat'ta bir evde ele geçirildi

08:0922/06/2026, Pazartesi
AA
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Yozgat’ta iki bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit bulundu.
Yozgat’ta iki bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ile dedektör ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.G'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Sakızlık köyüne operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ile dedektör ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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