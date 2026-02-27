Altyapı çalışmasında lahit bulundu: 3 metre derinlikte çıkarıldı! Üzerindeki figürler dikkat çekti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı yenileme çalışmaları sırasında yaklaşık 3 metre derinlikte, üzerinde boğa figürünün yer aldığı belirtilen lahit bulundu. Bu alanda çalışmalar durdurulurken, bölge güvenlik çemberine alındı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde altyapı çalışması başlattı. Çalışmalarda yaklaşık 3 metre derinlikte lahit tespit edildi.
Alanda iş makineleri durdurulup, durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kapattı. İlk incelemelerde lahidin baş kısmında boğa figürünün bulunduğu belirtildi.
Ekipler, Bodrum Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Tarihi buluntunun zarar görmeden çıkarılması amacıyla bölgede kurtarma kazısı yapılacağı bildirildi.Lahitin hangi döneme ait olduğunun, arkeologların yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.