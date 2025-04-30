Amasya'da Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi: Bir gözaltı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 aydır yaptığı çalışma sonucunda N.A. (51) isimli kişide mini lahit bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.