İki Eurofighter Türkiye'ye iniş yaptı: Mercek altına alınacak

Türkiye'nin satın almak için talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.