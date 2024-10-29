İngiltere’de gündem Eurofighter

Londra’da İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile bir araya gelecek olan Fidan, ikili ilişkiler, güvenlik ve savunma alanındaki önemli başlıkları ele alacak. Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ziyaretin konularından biri olacak.





ALMANYA’YI İKNA ÇALIŞMALARI

Türkiye, F-35 programından çıkarılmasının ardından hava kuvvetlerinin modernizasyonu için çeşitli alternatifler arayışına girdi. Bu kapsamda Türkiye, milli savaş uçağı projesi olan Kaan’a odaklanırken, ABD’den modernize edilmiş F-16 tedariki ve İngiltere’den Eurofighter satın alma seçeneklerini değerlendiriyor. Eurofighter konsorsiyumunun üyesi olan İngiltere, Türkiye’ye satış için Almanya’yı ikna etme çabalarını sürdürüyor. Türkiye’nin NATO müttefiki olarak bölgedeki stratejik önemine vurgu yapan İngiltere, Almanya’nın bu satışa yönelik çekincelerini gidermek için diplomatik temaslarda bulunuyor. İngiltere’nin bu desteği, Eurofighter alımı sürecinin ilerlemesi açısından kritik önem taşıyor.





YENİ İŞ BİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Bakan Fidan’ın ziyaretinde enerji ve ulaştırma gibi alanlarda yeni iş birliği başlıklarının da görüşüleceği kaydediliyor. Türkiye ve İngiltere, bu stratejik sektörlerde ortak projeler geliştirme konusunda istekli olduklarını çeşitli platformlarda dile getirmişlerdi. Bu ziyarette, söz konusu projelerin somut adımlara dönüştürülmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.











