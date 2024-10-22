HÜRJET ses hızını aştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Viper savaş uçaklarının temin ve tedarik sürecinde teknik seviyedeki çalışmalara devam edildiğini ve bu çalışmalarda herhangi bir şartın gündeme gelmediğini ifade etti. Önceliğin muharip olarak kullanılacak HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağı KAAN'da olduğu vurgulandı. Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımını uzun süredir engelleyen Almanya son günlerde bu tavrını yumuşatmış, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başlamıştı.