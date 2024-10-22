HÜRJET ses hızını aştı

Milli üretim HÜRJET eğitim uçağı, dün ses hızını aşma denemesi yaptı. Mürted Hava Meydanı'ndan havalanarak gökyüzü ile buluşan HÜRJET, 1.01mach hıza ulaşarak ses hızını geçti. 38 dakika havada kaldıktan sonra inen HÜRJET'e bir F-16 refakat etti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, ses hızını aşmak için ilk uçuş testini gerçekleştirdi. TUSAŞ mühendislerince geliştirilen HÜRJET, dün saat 09.45'te planlı ve kontrollü bir şekilde Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'ndan havalanarak gökyüzü ile buluştu. HÜRJET, bu uçuşunda 1.01 mach hıza ulaşarak ses hızını geçti.
F-16 EŞLİK ETTİ
Ses hızını aşmak için ilk kez uçuş gerçekleştiren HÜRJET, 38 dakika havada kaldıktan sonra saat 10.23'te kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçuşta HÜRJET'e bir adet F-16 savaş uçağı da eşlik etti.
HEDEF AYDA 2 HÜRJET
HÜRJET için 2017'de başlayan çalışmalar sonunda 25 Nisan 2023'te ilk uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşla başlayan yeni aşamada HÜRJET'in tasarımı iyileştirildi ve çeşitli geliştirmelere gidildi. TUSAŞ, jet eğitim uçağının seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imali hedefliyor. Uçakların, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor.