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HÜRJET Ankara'da ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek

HÜRJET Ankara'da ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek

Halil Akkoç
09:4121/10/2024, Pazartesi
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HÜRJET
HÜRJET

Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından geliştirilen Hürjet'in Ankara'da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini, bu nedenle vatandaşların telaşa kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur"
denildi.

Açıklamada, uçuşun saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

#Hürjet
#Ankara
#TUSAŞ

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