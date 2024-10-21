HÜRJET Ankara'da ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek

Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'na katılan Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) jet eğitim uçağı HÜRJET, etkinlikteki üçüncü gösteri uçuşunu TUSAŞ Test Pilotu Orhan Boran ve Mısırlı F16 pilotu Ahmed Elmallah ile gerçekleştirdi. Uçuşun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elmallah, HÜRJET ile uçmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Elmallah, "Türk ve Mısır hava kuvvetleri arasında yapılacak işbirliklerini büyük bir heyecan ile bekliyorum. Ben F16 pilotuyum. HÜRJET ile uçmak benim için harikaydı. Başlangıç olarak çok iyi bir uçak. İleride daha iyi bir hale gelecek." diye konuştu.