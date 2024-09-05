HÜRJET Akdeniz’i aşarak Afrika'ya ulaştı: Mısırlı F16 pilotu Ahmed Elmallah ile havalandı

Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor. Fuarda, dünyanın birçok ülkesinden şirketin savunma sanayisi ürünleri sergilenirken, en çok ilgiyi hava gösterisi yapan uçaklar çekiyor.
Fuara katılan TUSAŞ'a ait jet eğitim uçağı HÜRJET, üçüncü gösteri uçuşunu TUSAŞ Test Pilotu Orhan Boran ve Mısırlı F16 Pilotu Ahmed Elmallah ile gerçekleştirdi.
Uçuşun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elmallah, HÜRJET ile uçmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyledi.
"Afrika büyüme potansiyeli çok yüksek bir pazar"
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da Afrika'nın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu söyledi.