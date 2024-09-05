HÜRJET Akdeniz’i aşarak Afrika'ya ulaştı: Mısırlı F16 pilotu Ahmed Elmallah ile havalandı

"Mısır, Afrika kıtasında olması, potansiyelinin çok yüksek olması, Arap Birliği'nin etkili bir üyesi olması, tarihi ilişkilerimizin çok güzel olması ve beraber hareket edersek gelecekte de umut vadetmesi sebebiyle önem verdiğimiz bir ülke. Bu fuar ilk defa düzenleniyor ve biz de buraya katıldık. Çalışmalarımız devam edecek."