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Dünya

Almanya’da Eurofighter isyanı: Hedefte Scholz var

Türkiye, “İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya ortak yapımı” Eurofighter uçağı almak istiyor. Tek engel ise Berlin’in blokajı. Daha önce Suudi Arabistan’ın da talebini reddeden Almanya, bu nedenle kendi havacılık sanayiini zora sokuyor. Eurofighter için üretim yapan fabrikadaki işçiler de siparişlerin geri çevrilmesi halinde üretimin durabileceği gerekçesiyle gösteriler yapıyor. ABD’den F-35 ithal eden Almanya’nın yakın zamanda kendi uçağını üretemeyecek hale geleceği ifade ediliyor.

Dış Haberler
04:00 - 19/11/2023 الأحد
Güncelleme: 04:13 - 19/11/2023 الأحد
Yeni Şafak
Olaf Scholz, ABD’den F-35 ithal etmeye odaklanıp Alman havacılık sanayiini zayıflatmakla suçlanıyor.

Olaf Scholz, ABD’den F-35 ithal etmeye odaklanıp Alman havacılık sanayiini zayıflatmakla suçlanıyor.

Türkiye; İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya ortaklığında üretilen Eurofighter uçaklarının satın alımı için girişimde bulunmaya hazırlanırken, Almanya’nın bu talebe koymayı düşündüğü blokaj Alman işçileri isyan ettirdi. Daha önce Suudi Arabistan’ın talebini de geri çeviren Alman hükümetinin bu politikayı devam ettirmesi halinde ülkedeki havacılık sanayiine çok büyük bir darbe vuracağı belirtiliyor. Eurofighter uçakları için üretim yapan fabrikada çalışan işçiler yaptıkları gösterilerde, yeni siparişlerin geri çevrilmesi halinde üretimin durabileceğini belirtti. Alman hükümetine, yeni Eurofighter siparişlerini kabul etmesi için Alman metal işçileri sendikası “IG Metall” ve Airbus şirketinden de baskı olduğu kaydedildi. Başbakan Olaf Scholz, bir yandan ABD’den F-35 ithal ederken, bir yandan da yerli sektörlere destek vermeyerek ülkedeki havacılık sanayiini zor duruma sokmakla suçlanıyor.


Hükümete baskı yapıyorlar

Alman havacılık ve uzay endüstrisi kuruluşları, sektördeki binlerce istihdamın korunmasına yönelik kritik ihtiyacı belirterek yeni Eurofighter savaş uçakları siparişlerinin engellenmemesi için hükümete yaptığı baskıyı artırıyor. Havacılık devi Airbus ve Alman Metal İşçileri Sendikası IG Metall, yeni sözleşmelerin yapılmaması durumunda Eurofighter üretiminin 2030’a kadar durabileceği uyarısında bulundu. Eurofighter uçaklarının üretildiği Bavyera eyaletinin Manching kentindeki tesiste 3 bin işçinin katılımıyla gösteri düzenlenirken, Alman havacılık eko sisteminin sürdürülebilmesi için dışarıdan gelen siparişlerin önemine vurgu yapıldı.


ABD’ye bağımlılıkla suçlanıyor

Daha önce Suudi Arabistan’ın teklifine bloke koyan, şimdi de Türkiye’ye zorluk çıkarmaya hazırlanan Scholz hükümeti, Alman sanayisini sabote edip ülkeyi ABD’ye havacılık konusunda bağımlı hale getirmekle suçlanıyor. IG Metall’in önde gelen yetkililerinden Jürgen Kerner, ABD şirketlerinden havacılık ithalatını “Almanya’daki havacılık sektörünün yüzüne atılan bir tokat” olarak nitelendirdi. Bu politikanın orta vadede binlerce yüksek nitelikli işin kaybına neden olacağını belirten Kerner, Almanya’nın askeri uçak yapımından vazgeçmesi halinde, bunun sivil uçak yapımını da büyük ölçüde zayıflatacağını bildirdi.


İhracat düzenlemesi çağrısı

Airbus yöneticisi Michael Schöllhorn, Almanya’nın şu anda kendini izole etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, Alman hükümeti ve Avrupalı ortaklarını bu tip tartışmaları ortadan kaldıracak net ihracat kuralları üzerinde anlaşmaya çağırdı. Schöllhorn aksi takdirde Eurofighter gibi yeni Avrupa ortak projelerinin başlatılmasının giderek zorlaşacağı uyarısında bulundu.


#Eurofighter
#F35
#Almanya
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