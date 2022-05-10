İki kardeşi ölüm ayırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı panelvan minibüs, ağaca çarptı. Kazada sürücü ağabey yaralanırken, kardeşi hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ



Kaza, gece yarısı Çobançeşme Mahallesi’ndeki Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Havuzlar Mahallesi istikametinden Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden C.H. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçta, sürücü C.H. ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Cenk Hoşgeçin (22) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cenk Hoşgeçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü C.H.’nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 19 Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde başlayan isyan ve çatışmalar sırasında çok sayıda mahkumun cezaevinden kaçtığı belirlendi. Savcılık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Şu ana kadar ölen 43 mahkum var, incelemeler sürüyor. İsyanın son saatlerine doğru 100'den fazla mahkumun kayıp olduğu ortaya çıktı.\" ifadesine yer verdi. İçişleri Bakanı Patricio Castillo, güvenlik güçlerinin önlemleri sayesinde 112 mahkumun kaçışının engellendiğini belirterek, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi. Hapishanedeki isyanın tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Castillo, kapsamlı aramalar sonucunda, koğuşlarda ateşli silahlar ve kesici aletlerin ele geçirildiğini kaydetti. Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum yaşamını yitirmişti. Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlere yol açan isyanla sonuçlanıyor. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ekvador'da cezaevi isyanı: 43 kişi ölürken 100'den fazla mahkum ise firar etti Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalar esnasında 100'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi. Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde çıkan isyanda 43 mahkum da yaşamını yitirmişti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder