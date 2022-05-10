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TEKİRDAĞ

İki kardeşi ölüm ayırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı panelvan minibüs, ağaca çarptı. Kazada sürücü ağabey yaralanırken, kardeşi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
İki kardeşi ölüm ayırdı
Kaza Tekirdağ'da meydana geldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı panelvan minibüs, ağaca çarptı. Kazada sürücü ağabey yaralanırken, kardeşi hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ


Kaza, gece yarısı Çobançeşme Mahallesi’ndeki Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Havuzlar Mahallesi istikametinden Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden C.H. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araçta, sürücü C.H. ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Cenk Hoşgeçin (22) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cenk Hoşgeçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü C.H.’nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Ekvador'da cezaevi isyanı: 43 kişi ölürken 100'den fazla mahkum ise firar etti
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Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde başlayan isyan ve çatışmalar sırasında çok sayıda mahkumun cezaevinden kaçtığı belirlendi.
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Savcılık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Şu ana kadar ölen 43 mahkum var, incelemeler sürüyor. İsyanın son saatlerine doğru 100'den fazla mahkumun kayıp olduğu ortaya çıktı.\" ifadesine yer verdi.
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İçişleri Bakanı Patricio Castillo, güvenlik güçlerinin önlemleri sayesinde 112 mahkumun kaçışının engellendiğini belirterek, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi.
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Hapishanedeki isyanın tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Castillo, kapsamlı aramalar sonucunda, koğuşlarda ateşli silahlar ve kesici aletlerin ele geçirildiğini kaydetti.
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Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum yaşamını yitirmişti.
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Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlere yol açan isyanla sonuçlanıyor.
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Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
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Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Title
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Ekvador'da cezaevi isyanı: 43 kişi ölürken 100'den fazla mahkum ise firar etti
Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalar esnasında 100'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi. Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde çıkan isyanda 43 mahkum da yaşamını yitirmişti.

İtfaiye ekiplerini dehşete düşüren görüntü: Trafoya giren bir kişi feci şekilde can verdi
FOTOĞRAF 15
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Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan arazideki elektrik trafosu içerisinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında arazideki trafodan yangın ihbarı yapıldı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı.
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Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi.
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Girdiği elektrik trafosu içerisinde elektrik akımına kapılması sonucu yanarak feci şekilde can veren kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.
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Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede uzun süre incelemelerde bulundu.
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Yapılan incelemenin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla’da iki mahallede kısa süreli elektrik kesintisi meydana gelirken, elektrik ekiplerinin arızayı gidermesinin ardından elektrik kesintisi yaşayan mahallelere elektrik verildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.
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İtfaiye ekiplerini dehşete düşüren görüntü: Trafoya giren bir kişi feci şekilde can verdi
İstanbul Tuzla'da trafoda yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri dehşete düşüren bir görüntü ile karşılaştı. Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi.


Yumurta pişirirken kendini yaktı: Her tarafından ateş fışkırıyordu

Yumurta pişirirken kendini yaktı: Her tarafından ateş fışkırıyordu
Ekvadorda kanlı isyan

Ekvador'da kanlı isyan

​43 kişi öldü, 100'den fazla mahkum firar etti.
İtfaiye ekiplerinidehşete düşüren ihbar

İtfaiye ekiplerini
dehşete düşüren ihbar

​Trafonun içinde bir kişinin yanmış cesedini buldular.

​"Ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız."

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İstanbul Fatih'te gece yarısı feci kaza.

​28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Evlerin kapısı<br>kırılıp baskın yapıldı

Evlerin kapısı
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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu.

​İBB Sözcüsü Ongun yurt dışındaki tatil parasını nasıl ödediğini açıklayamadı.

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