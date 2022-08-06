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ANKARA

İkinci bir şans olabilir

İptal edilen KPSS’ye ilişkin inceleme birkaç koldan sürerken 17 Eylül’de başlayacak yeni sınav süreci için de çok sayıda soru yanıt bekliyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
İkinci bir şans olabilir
Arşiv.

Sınava katılan adaylar için yeniden ücret alımı söz konusu değilken çeşitli sebeplerle iptal edilen sınava katılamayan adaylara bir şans kapısının açılması bekleniyor. Bu durumda olan kişilerin sınav ücretini yatırarak sınava girebileceği belirtiliyor. Askerlik durumu olan kişilerin durumu da merak edilen noktalardan biri ancak şimdilik kesin bir bilgi yok. Ayrıca yenilenecek sınava kadar adres değiştirenler ya da farklı bir ikamete taşınan adaylara ‘adres güncelleme hakkı’ tanınabileceği ifade ediliyor. 2022 KPSS’nin iptal edilmesini değerlendiren eğitim uzmanları, sınavı kötü giden adaylar için ‘ikinci bir şans’ olduğunu aktarıyor. Sınav iptalinin tek dezavantajının atama takviminin ileriye sarkması olacağına dikkat çeken uzmanlar, bundan sonraki süreçte ÖSYM Soru Hazırlama Komisyonu’nun daha büyük titizlikle hazırlanacağı görüşünde.

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