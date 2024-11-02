İkisi müdür 10 kişiye 6’şar yıl

Küçükçekmece'deki sahil parkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kazı çalışması sonrasında etrafını kapatmadığı alanda oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Küçükçekmece'de 26 Nisan’da minik Eda Nur, akrabaları 18 yaşından küçük S.Y. ve Gülseren Yaşar'la piknik için Menekşe Sahil Parkına gitti. Küçük kız, İBB tarafından açılıp kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eda Nur’un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.





TOPRAK BALÇIK KIVAMINA GELMİŞ

İddianamede parktaki içi su dolu çukurun 428 santimetre uzunluğunda, 205 santimetre genişliğinde ve 135 santimetre derinliğinde olduğu aktarıldı. Gezer'in ölümünün ardından olay yerinde yapılan keşifte, açılan çukurun oyun parkına 10-15 metre mesafede olduğu belirtilerek, toprağın belli bölümlerinde zeminin yumuşayarak balçık kıvamına geldiği kaydedildi. Parkta yapılan elverişsiz kazı çalışmalarının İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı uhdesinde olan yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye ait olduğu tespiti yapıldı. Bilirkişi raporlarında ayrıntılı ihmaller listelenirken, olayın çok daha önce tespit edilmesine rağmen gerekli onarımların yapılmadığı ve işin takibinin eksik olduğu vurgulandı. Özellikle risk değerlendirme ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, sorumlu kişilerin işin başında bulunmadığı ifade edildi.





10 ŞÜPHELİYE HAPİS TALEBİ

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı olan Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.





MÜDÜR YARDIMCISINA TAKİPSİZLİK KARARI

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildi. Maktul Gezer'i parka getiren akrabası S.Y. hakkında soruşturma başlatılsa da 18 yaşından küçük olduğu için dosyasının ayrı yürütüldüğü kaydedildi.



