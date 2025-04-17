Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'İklim'de karartmaya karşı atak

'İklim'de karartmaya karşı atak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İklim Kanunu teklifinin TBMM'deki görüşmeleri ertelenirken, kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere AK Parti cephesinden açıklama geldi. Muhalefetin öne sürdüğü 'seyahat hakkı kısıtlanacak', 'karbon vergisi gelecek', 'yapay et dayatılacak', 'iklim krizini reddetmek suç olacak' ve 'tarım yasaklanacak' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.


Seyahat özgürlüğü kısıtlanmıyor

Muhalefetin karbon ayak izi üzerinden özgürlüklerin sınırlandırılacağı eleştirilerine karşılık, teklifte bireylere yönelik bir sınırlamanın bulunmadığı vurgulandı. Karbon ayak izi yalnızca üretim yapan organizasyonları kapsıyor; mülkiyet ve seyahat gibi anayasal haklara müdahale söz konusu değil.


Karbon vergisi iddiası da yalan

Karbon vergisi alınacağı iddiası da reddedildi. Düzenlemede yalnızca enerji yoğun üretim tesislerini kapsayan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) bulunuyor. Bireylerden vergi alınması söz konusu olmadığı gibi, teklif metninde karbon vergisine dair bir düzenleme de yer almıyor.


'Kırılgan gruplar' yanlış yorumlandı

Teklifte yer almayan bazı ifadelerin varmış gibi sunulduğu belirtildi. “Kırılgan gruplar” ifadesinin, iklim değişikliğinden en çok etkilenen kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve yoksulları tanımladığı hatırlatıldı.


Tarım ve hayvancılığa müdahale yok

Tarım yasaklanacak, yapay et zorunlu olacak gibi iddialar da yalanlandı. Kanunun, kuraklık ve iklim afetlerine karşı tarım, hayvancılık ve doğal kaynakları korumayı hedeflediği ifade edildi. Gıda ve su güvenliğini sağlamak öncelikli amaç olarak öne çıktı.


Paris Anlaşması eleştirileri asılsız

Paris Anlaşması’nın çiftçilerin topraklarına el koyulmasına neden olacağı yönündeki iddiaların da gerçekle ilgisi olmadığı belirtildi. Türkiye'nin anlaşmayı kendi kalkınma hedefleri doğrultusunda imzaladığı ve 2021’den bu yana herhangi bir kısıtlayıcı uygulamanın söz konusu olmadığı kaydedildi.


#İklim
#kanun
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi gün, hafta içi mi? 2025 resmi tatiller