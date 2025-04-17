'İklim'de karartmaya karşı atak

İklim Kanunu teklifinin TBMM'deki görüşmeleri ertelenirken, kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere AK Parti cephesinden açıklama geldi. Muhalefetin öne sürdüğü 'seyahat hakkı kısıtlanacak', 'karbon vergisi gelecek', 'yapay et dayatılacak', 'iklim krizini reddetmek suç olacak' ve 'tarım yasaklanacak' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.





Seyahat özgürlüğü kısıtlanmıyor

Muhalefetin karbon ayak izi üzerinden özgürlüklerin sınırlandırılacağı eleştirilerine karşılık, teklifte bireylere yönelik bir sınırlamanın bulunmadığı vurgulandı. Karbon ayak izi yalnızca üretim yapan organizasyonları kapsıyor; mülkiyet ve seyahat gibi anayasal haklara müdahale söz konusu değil.





Karbon vergisi iddiası da yalan

Karbon vergisi alınacağı iddiası da reddedildi. Düzenlemede yalnızca enerji yoğun üretim tesislerini kapsayan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) bulunuyor. Bireylerden vergi alınması söz konusu olmadığı gibi, teklif metninde karbon vergisine dair bir düzenleme de yer almıyor.





'Kırılgan gruplar' yanlış yorumlandı

Teklifte yer almayan bazı ifadelerin varmış gibi sunulduğu belirtildi. “Kırılgan gruplar” ifadesinin, iklim değişikliğinden en çok etkilenen kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve yoksulları tanımladığı hatırlatıldı.





Tarım ve hayvancılığa müdahale yok

Tarım yasaklanacak, yapay et zorunlu olacak gibi iddialar da yalanlandı. Kanunun, kuraklık ve iklim afetlerine karşı tarım, hayvancılık ve doğal kaynakları korumayı hedeflediği ifade edildi. Gıda ve su güvenliğini sağlamak öncelikli amaç olarak öne çıktı.





Paris Anlaşması eleştirileri asılsız

Paris Anlaşması’nın çiftçilerin topraklarına el koyulmasına neden olacağı yönündeki iddiaların da gerçekle ilgisi olmadığı belirtildi. Türkiye'nin anlaşmayı kendi kalkınma hedefleri doğrultusunda imzaladığı ve 2021’den bu yana herhangi bir kısıtlayıcı uygulamanın söz konusu olmadığı kaydedildi.



