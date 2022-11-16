İktidar yaptırdı diyen casustur: Teröristle aynı muamele görsünler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal’deki saldırının maksadının Türkiye’nin imajını ve 2023 vizyonunu baltalamak olduğunu söyledi. “Saldırıyı iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil, casuslardır” tepkisini gösteren Bahçeli, “Bunlar hakkında teröristler için hangi muamele yapılıyorsa aynısı yapılmalı” dedi. Bahçeli, New York Times’ın turizmi hedef alan manşetini de “kirli kampanya” olarak niteledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “İstiklal Caddesi saldırısını, yaklaşan seçimler sebebiyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler, bunu yazıp çizenler, sadece namussuz değil, aynı zamanda aramızda dolaşan casuslardır. Bu sapık iddia ve iftirayı diline dolayanların Türkiye diye bir ülkesi, Türk milleti ismiyle bir milleti olamaz, olamayacaktır. Bunlar hakkında teröristlere hangi muamele yapılıyorsa aynısı yapılmalı, doğduklarına bin pişman edilmelidir” ifadelerini kullandı. Bahçeli şöyle devam etti: “Türkiye siyasetinde teröre sıcak ve sevimli mesajlar verenlerin millet ve tarih önünde suç ortağı olduğunu belirten Bahçeli, “İşlenmiş cinayetlerde pay sahibi olan alçaklardır. TBMM’de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. Türkiye’yi zilletin 6+1 kumar masasına teslim etmeyeceğiz.”

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