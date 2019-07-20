Gündem İlk 100de 17 İHLli var
EĞİTİM

İlk 100'de 17 İHL'li var

Üniversite sınavında ilk binde 103, ilk yüzde de 17 imam hatip lisesi öğrencisi yer aldı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Selim Gül eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi, Muhammed Akif Aydın da sözel puan türünde Türkiye üçüncüsü oldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İmam hatiplerin YKS başarısı
İmam hatiplerin YKS başarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (2019-YKS), Anadolu İmam Hatip Liseleri, büyük başarılara imza attı. Türkiye genelindeki imam hatip liselerindeki öğrencilerden 103 kişi, üniversite sınavında çeşitli alanlarda aldıkları derecelerle ilk bine girdi. Bunlar arasından 17’si ilk yüz arasında yer aldı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Selim Gül eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi, Muhammed Akif Aydın, sözel puan türünce Türkiye üçüncüsü oldu.

İLK YÜZE GİRENLER:

İlk 100’e giren diğer isimler, puan türü ve dereceleri şöyle: “Muhammed Akif Aydın (sözel) 3, Mehmet Hasan Yacı (eşit ağırlık) 10, Ömer Faruk Büyükaslan (sözel) 10, Muhammed Akdu (yabancı dil) 14, Rana Sökmen (eşit ağırlık) 14, Ömer Tarık Türk (eşit ağırlık) 25, Ömer Tarık Türk (sözel) 43, Erkam Salih Büyükdinç (eşit ağırlık) 44, Mehmet Fatih Tiftik (dil) 51, İkbal Nur Taşdelen (sözel) 54, Ali Said Terzi (sözel) 57, Mehmet Fatih Tiftik (sözel) 69, Mustafa Kılavuz (dil) 79, Elif Büşra Turhan (eşit ağırlık) 80, Burak Selim Alireisoğlu (sözel) 91 ve Recep Taha Duman (eşit ağırlık) 96” Anadolu İmam Hatip liselerinden öğrenciler Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) alanında da ilk bin, beş bin, on bin ve yirmi bin içinde yer aldı.

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