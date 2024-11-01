İlk dört madde tartışılamaz

Kurtulmuş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis bütçesine ilişkin komisyon üyelerine sunumda bulundu. “Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa yapma yetkisine de kudretine de sahiptir” diyen Kurtulmuş, partilerin anlaşması ve uzlaşması halinde yeni anayasa sürecinin devam etmesinin mümkün olduğunu söyledi.

TBMM'de kavga görüntülerinin önüne geçmek için yapılacaklar konusunda grup başkanvekilleriyle toplantı yaptıklarını sözlerine ekleyen Kurtulmuş, milletvekillerinden gelen soruları da yanıtladı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev süresinin uzatılması için anayasada değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara yanıt verirken “Bugüne kadar bir tek kişiden bile bu sözü duymadım. Önyargılar üzerinden bu anayasa çalışmalarının yürütülmemesi en doğru yol” dedi.