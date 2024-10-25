Hep TUSAŞ'ta çalışmak istiyordu

TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısında şehit olanlar dün son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı. Teröristlerin kullandığı taksinin şoförü olan Murat Arslan Kahramankazan, TUSAŞ’ta çalışan personelden Zahide Güçlü Ekici, Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun Karşıyaka Mezarlığı’nda ve yine TUSAŞ’ta çalışan Atakan Şahin Erdoğan da Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şehitleri son yolcuklarına çalışma arkadaşları ve yakınları ile siyasiler uğurladı.





NAMAZI ERBAŞ KILDIRDI

Teröristlerin kullandığı taksinin şoförü olan Murat Arslan (45) cenazesi Kahramankazan’daki Ulu Cami’den kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenazeye çok sayıda siyasi isim katıldı. Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde 3 TUSAŞ çalışanı için kılınan cenaze namazına ise şehitlerin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.





Zübeyir Güçlü

ABİLERİ ŞEHİT EKİCİ’Yİ YENİ ŞAFAK’A ANLATTI: ŞEHİTLİK ONA ÇOK YAKIŞTI

Bölücü terörün, 14. evlilik yıl dönümü nedeniyle eşinin yolladığı çiçeği TUSAŞ nizamiyesinde alırken hayattan kopardığı Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekici (37), dün Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa yolcu edildi. Şehit Ekici’nin kardeşleri Zübeyir ve Hamit Güçlü Yeni Şafak’a şehit kardeşlerini anlattı. Albayrak Grubu’na bağlı Albil Dikey Çözümler Müdürü Zübeyir Güçlü, “Şehitlik ona nasip oldu ve ona çok yakıştı” diye konuştu.





İYİLİKLERİYLE BİLİNİRDİ

Zübeyir Güçlü, şehit kardeşinin yakın çevresi tarafından yaptığı iyilikler ile bilindiğini söyledi. Zübeyir Güçlü “Özellikle kanser olan çocuklara elini uzatıyordu. Asker ya da polis olmadan bu makama erişmek çok kolay değildir, ancak bu makama erişmek onun nasibiymiş. 5 kardeşiz üçümüz erkeğiz bize nasip olmadı. Şehitlik ona nasip oldu ve ona çok yakıştı” diye konuştu.





SAVUNMAYA HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYDU

Hamit Güçlü de, “Ablam yaklaşık 4 yıldır TUSAŞ’ta çalışıyordu. Daha öncesinde farklı yerlerde çalıştı ancak TUSAŞ’ta çalışıp Türk savunma sanayiine hizmet vermeyi çok istiyordu ve teklif gelip TUSAŞ’a girdiğinde çok mutlu olmuştu. Burada çalışmaktan dolayı hep onur duyuyor ve anlatıyordu. Savunma sanayine hizmet ettiği ve önemli başarılara atılan imzalarda olduğu için bir ekipte olduğu için hep gururlanıyordu” dedi.





ABLASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Şehit Zahide Ekici Güçlü, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü okuduğu sırada tanıştığı Yalçın Ekici ile eğitimini tamamladıktan sonra evlendi. Özel sektörde çalışan Yalçın Ekici, bir dönem eşi gibi TUSAŞ’ta görev yaptı. Ekici, evlilik yıl dönümleri sebebiyle eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye indiği sırada hain saldırıda yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Eşi Yalçın Ekici ile 14. evlilik yıldönümünü saldırı günü kutlayacak olan Ekici'nin, yine o gün ablasının doğum gününü sabah işe gitmeden kutladığı öğrenildi.





GÖKBEY’DE İMZASI VAR

TUSAŞ’ın millileştirme ve yerlileştirme projelerinde sıkça rol alan Ekici, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre üretilen Gökbey helikopterinin imalatında da aktif görev aldı. Ayrıca birçok farklı savunma sanayii ürününde Güçlü’nün imzası bulunuyor.





Yalçın Ekici

BENİM EŞİM KAHRAMAN

Terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan, “Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Benim eşim kahraman” dedi. Şehit teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz'ın (28) babası Veli Canbaz da, “Söyleyecek kelime bulamıyorum alçaklara. Ben bir gün el kaldırmadım yavrucuğuma” dedi.





8 yaralı taburcu

TUSAŞ’a yönelik hain terör saldırısında yaralananların, Bilkent ve Etlik Şehir hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor. 22 yaralıdan 14’ünün tedavisi sürüyor, 8 hasta ise taburcu edildi. Saldırıda 7 polis yaralandı. Bu 7 polisin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavi edildiği hastanelerde güvenlik önlemleri üst düzeyde. Yaralılardan birinin durumu ağır. Ağır yaralı olan hastanın tedavisi Bilkent Şehir Hastanesinde sürüyor. Yaralıların tüm tetkikleri büyük bir titizlikle yapılıyor. Tedbir amaçlı gözetim altında tutulan yaralılar da bulunuyor.





Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine dün gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Diyarbakır’daki programını iptal ederek Ankara’ya dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıda yaralanan TUSAŞ çalışanlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları, Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Yaralıların son durumları hakkında doktorlarından bilgi alan Göktaş’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.





Güvenlik noktaları artırıldı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde önceki gün TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Üç farklı kontrol noktası ile tesislere giriş yapılırken yaya ya da araçlı hiç kimse TUSAŞ ya da TAİ kimliği görülmeden içeri alınmadı. Aileleri ile gelen TUSAŞ çalışanları için dahi kimlik sorgulamaları ilk kontrol noktasında yapıldı. İlk kapıdaki kimlik kontrollerinin ardından ikinci kontrol noktasında araçların detaylı aramaları yapılarak yeni bir saldırıya karşın önlemler alındı. Gün boyunca Jandarma ve polis helikopterleri sürekli olarak devriye attı. Ayrıca zırhlı personel taşıyıcılar ve Özel Harekat polislerinin kullandığı Ejder’ler de güvenliği artırmak ve olası tehlikelere karşı tetikte bekletildi.





GÖVDE GÖSTERİSİ

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gözbebeği kuruluşlarından TUSAŞ’a terör saldırısı sonrası yerli ve milli sistemler birbiri ardına havalanarak ‘Gök Vatan’da gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, başlangıç ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ile eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET yerleşkede birbiri ardına uçuş gerçekleştirdi. Bu sistemleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile T70 Genel Maksat Helikopteri'nin uçuşları izledi.





Çocuklara psikososyal destek

TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısını yaşayan çocuk ve öğrenciler için psikososyal destek ekibi kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, terör saldırısının ardından yerleşkede bulunan kreş ile yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikososyal destek vermeye başladı. Edinilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı 7 sosyal hizmet merkezi müdürlüğünden 57 personel şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere psikososyal destek sağlıyor.



