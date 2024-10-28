TBMM bütçesi görüşülecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Bahçeli, "Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir" dedi. Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" çağrısında bulundu.