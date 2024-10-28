Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TBMM bütçesi görüşülecek

TBMM bütçesi görüşülecek

04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

TBMM, rutin mesaisine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra başlayacak. CHP'nin 1-3 Kasım’daki kampı yüzünden TBMM Genel Kurulu bu hafta sadece 30 Ekim Çarşamba günü çalışacak.

Perşembe günü ise Genel Kurul'un, aç-kapa yaptıktan sonra önümüzdeki haftaya kadar çalışmalarına ara vermesi bekleniyor. Meclis çalışmalarına ağırlıklı bölümünü, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu ayağını oluşturacak.


KURTULMUŞ SUNUM YAPACAK

Çarşamba günü bütçenin geneli üzerine görüşmeler yapılacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayacak. Perşembe günüyse TBMM Bütçesi görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunumda bulunacak.


AK PARTİ'DEN KANUN TEKLİFİ

Cuma günüyse AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ateşli Silahlar Kanunu'nda da değişiklik içeren İçişleri Torba Teklifi’ni Meclis Başkanlığı'na düzenleyeceği basın toplantısının ardından sunacak. Teklifle, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıklar giderilecek.



MHP lideri Bahçeli'den DEM'e tarihi çağrı: Terörist elebaşı Meclis'te silah bıraktığını ilan etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Bahçeli, "Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir" dedi. Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" çağrısında bulundu.


#tbmm
#Bütçe görüşmeleri
#politika

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?