TBMM, rutin mesaisine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra başlayacak. CHP'nin 1-3 Kasım’daki kampı yüzünden TBMM Genel Kurulu bu hafta sadece 30 Ekim Çarşamba günü çalışacak.
Perşembe günü ise Genel Kurul'un, aç-kapa yaptıktan sonra önümüzdeki haftaya kadar çalışmalarına ara vermesi bekleniyor. Meclis çalışmalarına ağırlıklı bölümünü, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu ayağını oluşturacak.
KURTULMUŞ SUNUM YAPACAK
Çarşamba günü bütçenin geneli üzerine görüşmeler yapılacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayacak. Perşembe günüyse TBMM Bütçesi görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunumda bulunacak.
AK PARTİ'DEN KANUN TEKLİFİ
Cuma günüyse AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ateşli Silahlar Kanunu'nda da değişiklik içeren İçişleri Torba Teklifi’ni Meclis Başkanlığı'na düzenleyeceği basın toplantısının ardından sunacak. Teklifle, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıklar giderilecek.