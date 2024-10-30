Güvenliğimiz için her türlü tedbiri alıyoruz

Başkentteki törenlerin merkezi ise Anıtkabir’di. Kutlamalar kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Başkentteki törenlerin merkezi ise Anıtkabir’di. Kutlamalar kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
KARDEŞLİK RUHU YOLUMUZU AYDINLATIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk; bugün bizlere emanetiniz olan, milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli Mücadelenin, Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir.”
Dikkat çeken tokalaşma
29 Ekim kutlamalarının Anıtkabir ayağında gözler aralarında “urgan” polemiği yaşanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na odaklandı. Anıtkabir'deki düzenlenen törenin ardından Bahçeli ile Dervişoğlu tokalaştı.