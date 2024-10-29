Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ndeki mesajında, "Bölgemizde sınırların kan ve gözyaşı ile çizilmek istendiği dönemde vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır" ifadelerini kullandı.