Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde sınırların 1 asır evvelki gibi kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ndeki mesajında, "Bölgemizde sınırların kan ve gözyaşı ile çizilmek istendiği dönemde vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Bölgemizde sınırların 1 asır evvelki gibi kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından Beştepe’ye geçerek, tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe’de resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda özel program düzenlenecek. Resepsiyona siyasiler, yabancı misyon şeflerinin yanı sıra milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde davetlinin katılması planlanıyor.