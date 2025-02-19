İlk kez buluştular: Riyad'da Ukrayna zirvesi

Riyad’da gerçekleşen görüşme öncesinde ev sahibi olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Ukrayna’yı da masaya oturtmak istediği öne sürüldü. Amerikan Bloomberg’de yer alan habere göre Selman toplantıya Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin temsilcisinin de katılmasını önerdi. Ancak hem ABD hem de Rusya dışişleri bakanlığı yetkilileri Ukraynalılar olmadan görüşmek istediklerini bildirdi. Selman’ın yapılan görüşmeler konusunda Zelenski’yi bilgilendireceği ifade edildi.