İlk kez buluştular: Riyad'da Ukrayna zirvesi

ABD ve Rus dışişleri bakanları Ukrayna işgalinden sonra ilk kez bir araya geldi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki görüşmede hedef, ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaktı. Ukrayna masada olmadığı için eleştirilen zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD-Rusya arasındaki Ukrayna görüşmelerinin, temsilcilerin atanmasıyla kısa sürede başlayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise “Ruslar ciddi bir süreçte yer almak konusunda istekli” dedi.
ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna’daki savaşı sonlandırma hedefiyle dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi. Masada Avrupa ve Ukrayna’yı temsilen bir isim yer almazken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Cubeyr ev sahibi olarak bulundu. 4,5 saat süren görüşme sonrası iki taraftan da açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda yapılacak görüşmelerin, temsilcilerin atanmasıyla ‘en kısa sürede’ başlayacağını söyledi. Lavrov, görüşmelerin “çok faydalı” olduğunu, tarafların karşılıklı ifadeleri dinlediklerini belirtti. İki tarafın diplomatik temsilciliklerin işleyişiyle ilgili sorunları çözmeleri gerektiği konusuna değinen Lavrov, “Pratikte mutabık kaldık. Rusya ve ABD, karşılıklı fayda sağlayan ekonomik iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği konusunda mutabakata vardı” dedi.
AVRUPA DA DAHİL EDİLMELİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD-Rusya görüşmelerine Avrupa Birliği’nin de dahil edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Rubio yaptığı açıklamada “Amaç, Rusya-Ukrayna Savaşı için adil kalıcı ve sürdürülebilir bir son. Başkan Trump çok sabırlı birisi değil. Önemli olan Ukrayna da dahil tüm tarafların anlaşmayı kabul etmesi” ifadelerini kullandı.
Selman davet etmek istedi iki ülke de karşı çıktı
- Riyad’da gerçekleşen görüşme öncesinde ev sahibi olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Ukrayna’yı da masaya oturtmak istediği öne sürüldü. Amerikan Bloomberg’de yer alan habere göre Selman toplantıya Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin temsilcisinin de katılmasını önerdi. Ancak hem ABD hem de Rusya dışişleri bakanlığı yetkilileri Ukraynalılar olmadan görüşmek istediklerini bildirdi. Selman’ın yapılan görüşmeler konusunda Zelenski’yi bilgilendireceği ifade edildi.