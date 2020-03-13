Gündem İlk koronavirüs kavgası Buraya siz getiriyorsunuz deyip bıçakladı
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İlk koronavirüs kavgası: 'Buraya siz getiriyorsunuz' deyip bıçakladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutan U.G isimli şahıs, yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Habibullah'a "Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?" deyince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada U.G, arkadaşını cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı.

Haber Merkezi AA
Yaralanan Afgan uyruklu gencin sağlık durumu iyi.
Yaralanan Afgan uyruklu gencin sağlık durumu iyi.

Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Koronavirüs tatilinden veliler memnun
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti.
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Maltepe'deki Mürevvet Hanım ilkokuluna öğrencisini okula getiren Hayrettin Kula, Çok yerinde ve zamanında alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Okullarda dezenfekte çalışması yapıldığını biliyorum. Ben öğrencimi getirdim, diğer velilerin de getirdiğini görüyorum. Önlem alınmasına sevindim diye konuştu
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Kendisi ve öğrencisine maske takarak okula gelen Emine Özer ise, Griptim zaten maskemi taktım, çocuğuma da önlem alarak maske taktım. Çok iyi oldu. Veliler ve çocuklar için alınan çok uygun. Çocuklarda evde dinlenmiş olur dedi.
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5. sınıf öğrencisi Beste Marin de okulların tatil edilmesine sevindiklerini söyleyerek, Hem dinlenmiş hem korunmuş oluruz. Tatilde evde hem ders çalışacağım, hem de uzaktan eğitim yapılacakmış sanırım onlara da ilgi göstereceğim. Ben ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Korunuyorum, maske takıyorum diye konuştu.
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5. sınıfta okuyan kızını okula getiren Baba Özgür Özlem ise kararı doğru bulduğunu belirterek , Olması gereken oldu bence. Tedirgin oluyorduk. Bir kişinin hasta olması herkesin hasta olması demek. İyi bir karar. Çocuklar tatili evde değerlendirecekler, kesinlikle dışarı çıkmayacaklar. Önlemler olacak. Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Derse yönelik şeyler yapmayı düşünüyoruz şeklinde konuştu
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Bir başka veli de, iyi bir düşünce çocuklar zarar görmeyecek. Doğru bir karar. Önceden tedirgin oluyorduk çünkü çocuklar sürekli temas halinde. Evde olacağız bir yere gidemeyeceğiz bu durumda risk dedi.
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Koronavirüs tatilinden veliler memnun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar verildi. 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıklandı. Salgın nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti. Çok sayıda anne, "Hem dinlenmiş hem de korunmuş oluruz" dedi.

AA
Afgan uyruklu gencin sağlık durumu iyi.

Psikolojik sorunları olabilir

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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  • Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.
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