İlk seferim Gazze’ye

Gazze’ye yönelik ambargoyu kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki Marinette gemisinin Türk kaptanı Emine Güneş, Yeni Şafak’a konuştu. 13 Eylül’de Tunus’un Bizerte Limanı'ndan denize açılan Marinette’e, Gazze'ye 75 mil kala İsrail askerlerince müdahale edilmişti. 2012-2016 yılları arasında RO-RO ve ticari gemilerde çalışan Güneş, “Uzakyol vardiya zabiti ve ikinci kaptan olarak görev aldım. 2020’de Bandırma Denizcilik Fakültesi’nde okudum. Orada sorumlu olduğumuz tekneler vardı, kısa seferler yaptım. Ancak küçük tekne tecrübem yoktu. İlk küçük tekne sürüş tecrübem Gazze’ye oldu” dedi. Teknedeki aktivistlerin Gazze’ye ulaşmayı çok istediğini anlatan Güneş, “Oradaki çocuklar bizi bekliyordu. Varamamış olmanın mahzunluğunu duyduk. Ancak bir tekneyle de olsa ablukanın kırılması önemli. Herkes bize ‘Nasıl başardınız’ diye soruyor, ben ise ‘Geç bile kaldık’ diyorum” şeklinde konuştu. Güneş, yola her duruma hazırlıklı olarak çıktıklarını da kaydetti: “Bizlere insani koşul sağlayacakları yönünde zaten bir beklentimiz yoktu. Güpegündüz çocukları yakan bir yapının bize su verecek hali zaten yok.”