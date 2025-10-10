Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İlk seferim Gazze’ye

İlk seferim Gazze’ye

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Marinette’e, Gazze'ye 75 mil kala İsrail askerlerince müdahale edilmişti.
Marinette’e, Gazze'ye 75 mil kala İsrail askerlerince müdahale edilmişti.

Gazze’ye yönelik ambargoyu kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki Marinette gemisinin Türk kaptanı Emine Güneş, Yeni Şafak’a konuştu. 13 Eylül’de Tunus’un Bizerte Limanı'ndan denize açılan Marinette’e, Gazze'ye 75 mil kala İsrail askerlerince müdahale edilmişti. 2012-2016 yılları arasında RO-RO ve ticari gemilerde çalışan Güneş, “Uzakyol vardiya zabiti ve ikinci kaptan olarak görev aldım. 2020’de Bandırma Denizcilik Fakültesi’nde okudum. Orada sorumlu olduğumuz tekneler vardı, kısa seferler yaptım. Ancak küçük tekne tecrübem yoktu. İlk küçük tekne sürüş tecrübem Gazze’ye oldu” dedi. Teknedeki aktivistlerin Gazze’ye ulaşmayı çok istediğini anlatan Güneş, “Oradaki çocuklar bizi bekliyordu. Varamamış olmanın mahzunluğunu duyduk. Ancak bir tekneyle de olsa ablukanın kırılması önemli. Herkes bize ‘Nasıl başardınız’ diye soruyor, ben ise ‘Geç bile kaldık’ diyorum” şeklinde konuştu. Güneş, yola her duruma hazırlıklı olarak çıktıklarını da kaydetti: “Bizlere insani koşul sağlayacakları yönünde zaten bir beklentimiz yoktu. Güpegündüz çocukları yakan bir yapının bize su verecek hali zaten yok.”


#Gazze
#Emine Güneş
#Küresel Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 10 Ekim 2025 il il cuma namazı vakitleri Diyanet listesi