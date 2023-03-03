İmam hatipliler dayanışma içinde

İmam hatipliler, depremden etkilenen 11 ildeki okullarla dayanışma için ‘Eğitimde Tek Yürek’ projesini başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, projeyle 932 okulun paydaş hale getirildiğini belirtti. Gül, “Okullar arası iş birliği ile psikososyal, manevi ve akademik destek çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi gerçekleştirilecektir. 70 ildeki gönüllü okullarımızın desteği ile deprem bölgesindeki okullarımızın ihtiyaçları imkânlar dâhilinde ve mevzuata uygun olarak okul aile birlikleri üzerinden ayni ve nakdi yardımlar şeklinde yapılacaktır. Bölgedeki destekleme ve yetiştirme kurslarının sağlıklı gerçekleştirilmesi için gönüllü öğretmenlerimizle koordinasyon sağlanarak bölgedeki sınavlara hazırlanan öğrenci gruplarımıza destek ve motivasyon sağlanacaktır.” diye konuştu.