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İmralı heyeti 4. kez adada

İmralı heyeti 4. kez adada

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

DEM Parti heyeti Terörsüz Türkiye için İmralı’ya dördüncü ziyareti dün yaptı. Van Milletvekilli Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, terörist başı Abdullah Öcalan ile dördüncü kez bir araya geldi. Ziyaretin ardından Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden Buldan, burada açıklamalarda bulundu. İmralı görüşmesinin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü belirten Buldan, "Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu" dedi. Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın süreçle ilgili çalışmalara devam ettiğini söyledi. Buldan, açıklamasının ardından terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, Sırrı Süreyya Önder'e hitaben gönderdiği mesajı okudu.


TUNÇ’LA BU HAFTA GÖRÜŞECEK

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, bu hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşecek.Görüşmede Terörsüz Türkiye hedefinin hukuki alt yapısı görüşülecek. Öte yandan DEM Parti’de başka bir heyet de Erbil’de ‘silah bırakma’ çağrısına ilişkin siyasi parti ve demokratik kitle örgütleriyle görüştü.


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