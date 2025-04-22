İmralı heyeti 4. kez adada

DEM Parti heyeti Terörsüz Türkiye için İmralı’ya dördüncü ziyareti dün yaptı. Van Milletvekilli Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, terörist başı Abdullah Öcalan ile dördüncü kez bir araya geldi. Ziyaretin ardından Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden Buldan, burada açıklamalarda bulundu. İmralı görüşmesinin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü belirten Buldan, "Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu" dedi. Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın süreçle ilgili çalışmalara devam ettiğini söyledi. Buldan, açıklamasının ardından terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, Sırrı Süreyya Önder'e hitaben gönderdiği mesajı okudu.