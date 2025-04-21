DEM Parti İmralı heyetinden Öcalan görüşmesi sonrası açıklama: Görüşme olumlu geçti

DEM Parti İmralı heyeti dördüncü kez terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan söz konusu görüşmeye ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Öcalan'ın mesajını paylaşan Buldan, PKK elebaşının Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi.

"Gerçek Türkmenlik özü budur"

Okuduğu mektupta Öcalan'ın, Önder için Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ettiğine ve toplumda ön yargıları kırdığına yönelik ifadelerine yer veren Buldan, "Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır." ifadelerini kullandı.

"Olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor"

Buldan'ın paylaştığı Öcalan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı.

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. “Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım” anlayışının tam zıddıdır.