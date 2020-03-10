İngiliz gazetesi manşetten verdi: Erdoğan görüşmeyi aniden terk etti

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı. The Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı.

The Times'ın özel haberi

Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti.

DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmesi.

Erdoğan toplantıyı terk etti

Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti.

Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanı yenilenmesi ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtildi.

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"Türkiye'yle aramızda görüş ayrılıkları var"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde "anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için" bir araya geleceklerini açıklamıştı.

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Diğer gazeteler ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel gezisiyle ilgili olarak diğer İngiliz gazetelerinde de çeşitli haberler var.

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Guardian gazetesi, AB liderlerinin Erdoğan'la "açık sözlü" bir diyaloğa girdiklerini kabul ettiklerini yazıyor.

Financial Times gazetesi AB'nin Türkiye'yle, "gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen" bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor.

Daily Telegraph gazetesine göre ise AB, göçmenleri birlik sınırları dışında tutması koşuluyla Türkiye'ye daha fazla maddi yardım yapabilir.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'deki Türk vatandaşlarına koronavirüs uyarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Buradan Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan gurbetçileri koronavirüs nedeniyle uyardı, 'Aman ha koronavirüse dikkat. Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Ellerimizin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız' dedi. BiP'te paylaş

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