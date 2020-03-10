Gündem İngiliz gazetesi manşetten verdi Erdoğan görüşmeyi aniden terk etti
POLİTİKA

İngiliz gazetesi manşetten verdi: Erdoğan görüşmeyi aniden terk etti

İngiliz gazetesi manşetten verdi: Erdoğan görüşmeyi aniden terk etti

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden olan The Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de sürdürdüğü AB temaslarına geniş yer verdi. Gazete, Erdoğan'ın AB'yi yeterli sayıda mülteci almamakla ve Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmadığını söyledi ve ardından da toplantıyı terk ettiğini yazdı.

Haber Merkezi Diğer
İngiliz Gazetesi The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini söyledi.
İngiliz Gazetesi The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini söyledi.

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı. The Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı.

The Times'ın özel haberi

Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti.

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmesi.

Erdoğan toplantıyı terk etti

  • Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti.

Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanı yenilenmesi ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO kritik bir dönemdedir
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO kritik bir dönemdedir

"Türkiye'yle aramızda görüş ayrılıkları var"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde "anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için" bir araya geleceklerini açıklamıştı.

Drama kayıtsız kalma lüksünüz yok
GÜNDEM
Drama kayıtsız kalma lüksünüz yok

Diğer gazeteler ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel gezisiyle ilgili olarak diğer İngiliz gazetelerinde de çeşitli haberler var.

Guardian gazetesi, AB liderlerinin Erdoğan'la "açık sözlü" bir diyaloğa girdiklerini kabul ettiklerini yazıyor.

Financial Times gazetesi AB'nin Türkiye'yle, "gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen" bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor.

Daily Telegraph gazetesine göre ise AB, göçmenleri birlik sınırları dışında tutması koşuluyla Türkiye'ye daha fazla maddi yardım yapabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'deki Türk vatandaşlarına koronavirüs uyarısı
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'deki Türk vatandaşlarına koronavirüs uyarısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Buradan Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan gurbetçileri koronavirüs nedeniyle uyardı, 'Aman ha koronavirüse dikkat. Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Ellerimizin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı
OYNAT 00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın, toplantı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmamak için 'koronavirüs' demesi salonda gülümsemelere neden oldu.


Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
PKK yöneticileri öldürüldü

PKK yöneticileri öldürüldü

MSB açıkladı, Kandil'deki inlerine bomba yağdırıldı
3 ülkeyi vuracakbize yarayacak!

3 ülkeyi vuracak
bize yarayacak!

Rekor düşüş sonrası büyük indirim kapıda.
Füzelerden korunacak

Füzelerden korunacak

​SİHA'lar 'kolay vurulabilir' sistemler olmaktan çıkacak.
Yan yatan binalara akılalmaz önlem

Yan yatan binalara akılalmaz önlem

'​Hiçbir anlamı yok acilen boşaltılmalı.'
Benzin<br>5 liraya inmeli

Benzin
5 liraya inmeli

​Bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.

Virüs mü kaptı?

Virüs mü kaptı?

​Beyaz Saray'dan Trump hakkında flaş açıklama.
'Çağ dışı' deyip<br>dalga geçmişlerdi

'Çağ dışı' deyip
dalga geçmişlerdi

​Komşuda bir ilk: Tüm şehir karantinaya alındı.
Tüm İtalya<br>eve kapatıldı!

Tüm İtalya
eve kapatıldı!
6 derece<br>birden düşecek

6 derece
birden düşecek

​Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisi altında.
Dünya alarmda

Dünya alarmda

​Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a ulaştı.
Petrol depremi

Petrol depremi

​Körfez Savaşı'ndan bu yana böylesi görülmedi.
Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Erdoğan'dan Avrupa'nın göbeğinde insanlık dersi.
Devşirecek<br>çocuk arıyor

Devşirecek
çocuk arıyor

Almanya gözünü sınırdaki mülteci çocuklara dikti.
Taht oyunları

Taht oyunları

G-20'ye kadar babasının tahtına oturmak istiyor.
ByLock'ta<br>izdivaç rezaleti

ByLock'ta
izdivaç rezaleti

Sipariş geçer gibi eş kriteri vermişler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.