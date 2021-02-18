​İnsani ilişkiler içinde konuştum

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Alıkonulan asker için insani ilişkiler çerçevesinde Buldan’ı aradığını söyleyen Çalık, Buldan’ın ise “Bir süre misafir eder, bırakılır” cevabını verdiğini açıkladı.

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Çalık, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Gara’da şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in annesinin evladından haber almak istemesi üzerine geçmişte Buldan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi Yeni Şafak’a anlattı.

"Bir süre misafir eder, bırakılır"

Malatyalı şehidimiz Semih Özbey’in bir bayram arifesinde kaçırıldığını hatırlatan Çalık, “Olayı haber alır almaz Malatya’ya geçtim. 2015 yılının Eylül ayıydı. İlk olarak aileyi ziyarete gittim. Şehidimizin annesi kanser hastası. Hem anne hem de bir siyasetçi olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Tüm kurumları aradığım gibi bir de PKK’nın kaçırmış olabileceği ihtimalini düşünerek insani ilişkiler çerçevesinde Buldan’ı arayarak ailenin durumunu anlattım. O da bana ‘Baktırayım size döneyim’ cevabını verdi. Bir süre sonra bana dönüş yaptı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek "Bir süre misafir eder, bırakılır" cevabını verdi. Pervin Hanım kiminle irtibata geçerek evlatlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi” dedi.