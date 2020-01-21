Gündem İnsani yardım TIRları İdlib yolunda
ESKİŞEHİR

İnsani yardım TIR’ları İdlib yolunda

Haftalardır bombardıman altındaki İdlib kentine; içerisinde yatak, battaniye ve çocuk bezi gibi 150 bin kişinin katkısıyla hazırlanan temel ihtiyaç eşyalarının yüklü olduğu 2 TIR Eskişehir’den dualarla yola çıktı. Yardımlar arasında ortaokul öğrencilerinin kendi ördükleri bere, eldiven ve atkı da bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 TIR Eskişehir’den dualarla yola çıktı.
2 TIR Eskişehir’den dualarla yola çıktı.

Suriye rejim ordusunun haftalardır yoğun bombardıman altında tuttuğu İdlib’den çok sayıda sivil, Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı. Şehirde kalan siviller ise güvenlik tehlikelerinin yanı sıra, temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun kalmış durumda.

İdlib kentine temel ihiyaçlar gönderildi.

DUALARLA YOLA ÇIKTI

Bombardıman altındaki kent için Türkiye genelinde birçok yardım kampanyası başlatılırken, bir yardım da Eskişehir’den geldi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) ve 150 bin Eskişehirlinin katkılarıyla 150 bin TL değerinde insani yardım malzemeleri yüklü 2 TIR, İdlib’e doğru yola çıktı. Eskişehirliler Valilik Meydanı’nda bulunan yardım TIR’larını dualar eşliğinde İdlib’e uğurladı.

‘MİNİKLER ÖRDÜ’

TIR’ları uğurlayanların arasında kadınlar ve minikler de vardı. Onlar da TIR’ların sağ salim hedefine varabilmesi için avuçlarını açarak dua etti. Yardım TIR’larının içerisinde; 380 yatak 2 bin battaniye, çok sayıda çocuk bezi, ortaokul öğrencilerinin kendi ördükleri bereler, eldiven, atkı, mont ve meyve suyu bulunuyor. Eskişehir İHH Başkanı Musa Karadaş yardım TIR’ları yola çıkmadan hemen önce yaptığı açıklamada TIR’ların zor durumdaki sivillere umut ışığı olmasını dilediklerini belirtti.

Yardım TIR’larının içerisindeki atkı ve bereleri imam hatip ortaokulu öğrencilerinin elleriyle ördüklerini söyleyen Karadaş, “Ben burada örgü örmek suretiyle atkı ve bereler hazırlayarak oradaki kış şartlarında yaşayan insanlara yardım eden hanımefendilere ve özellikle Hızır bey İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerine, velilerine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sevgiyle atkı ve bere örmek suretiyle oradaki insanların yaralarına merhem olmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

YENİ YARDIMLAR PLANLANIYOR

  • Yardımları ve duyarlı davranışları için Eskişehir halkına teşekkür eden Karadaş, “Yardımları mız bugün burada sadece 2 TIR göndermek suretiyle kalmayacak. Allah nasip ederse halkımızın büyük teveccühüyle hafta ve ondan sonraki haftalarda da Eskişehir halkın emanetlerini İdlib’de yaşayan ve dünyanın neresinde mazlum bir coğrafi var ise hepsine yardım etmeyi kendimize bir vazife biliyoruz” diye konuştu.

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