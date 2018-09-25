Gündem İnsanlığın öldüğü an Hasta kaynanasını sokak ortasında tekmeledi
BURSA

Kaynanasını sokak ortasında döven vicdansız gelin

İnsanlığın öldüğü an: Hasta kaynanasını sokak ortasında tekmeledi

Bursa'da 82 yaşındaki kadının sokak ortasındaki evire çevire dövülmesi izleyenlerin yüreğini sızlattı. Dayakçı gelin S.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girerek yaşlı kadını dayakçı gelinin elinden alıp sahiplendi.

Haber Merkezi IHA
Hasta ve oldukça yaşlı olan kaynanasını sokak ortasında tekmeleyen insansız kadının görüntüleri yürekleri dağladı.
Hasta ve oldukça yaşlı olan kaynanasını sokak ortasında tekmeleyen insansız kadının görüntüleri yürekleri dağladı.

Olay, iki gün önce Bursa'da meydana geldi. 55 yaşındaki gelin, güpegündüz sokak ortasında mahallelinin bakışları altında Alzhemir hastası 82 yaşındaki kayınvalidesi Fatma A.’yı evire çevire dövdü.

İnsafsız gelin kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü!
OYNAT 00:57
İnsafsız gelin kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü!
Bursa'da eve girmediği gerekçesiyle sokak ortasında kaynanasını döven gelinin görüntülerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. 55 yaşındaki gelin, güpegündüz sokak ortasında mahallelinin bakışları altında Alzhemir hastası 82 yaşındaki kayınvalidesini evire çevire dövdü. O anları bir kişi cep telefonuna anbean kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girerek yaşlı kadını dayakçı gelinin elinden alıp sahiplendi. Dayakçı gelin ise polis tarafından gözaltına alındı.
YORUM YAP

Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler yürekleri sızlatırken, yaşlı kadını arabanın altına atan vicdansız gelinin "İnşallah ölürsün de kurtuluruz" dediği öne sürüldü.

Bakanlık devreye girdi

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Emniyet Müdürlüğü görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından devreye girdi.
  • Hemen harekete geçen polis ekipleri şüpheli gelini gözaltına alarak emniyete getirdi. Burada ifadesi alınan gelinin, "Ben bir şey yapmadım. Kendisi evden kaçmış. Gelirken de düşmüş başını vurmuş. Zaten kendisi hasta. Bir şeyi de hatırlamıyor" dediği öğrenildi.

Aile tepki gösterdi

Sosyal medyada videonun paylaşıldığından haberi olmayan gelinin görüntüleri ortaya çıkınca bakanlık devreye girerek yaşlı kadının bulunduğu eve gitti.

  • Burada ailenin tepkisiyle karşılaşan Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve ekibi daha sonrasında polis ekipleriyle beraber eve girip şiddet gören ve kötü durumda olan yaşlı kadına ulaşmayı başardı. Bakanlık yetkilileri, yaşlı kadının zor durumda olduğunu, ilaçlarının düzenli verilmediğini ve devletin daha iyi bakabileceğini belirterek aileyle konuştu. 82 yaşındaki annesi Fatma A.'yı başta vermeye razı olmayan oğlu ve gelini ikna edildi.

Huzurevine götürülen Fatma A. ikram edilen börekleri büyük bir iştahla yedi. Fatma A. görevliler tarafından odasına götürülerek koruma altına alındı.

Tedavisi için hastaneye de götürülen yaşlı kadının darp raporunda, göğsünde, kollarında, bacaklarında ve yüzünde morlukların ve darp izlerinin olduğu öğrenildi.

Bakanlık kayınvalidesine şiddet uygulayan gelin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müracat üzerine harekete geçen polis gelin S.A.'yı gözaltına alarak hakkında yasal işlem başlattı.

Sokak ortasında gelin şiddeti
FOTOĞRAF 11
Title
Olay, iki gün önce Bursa'da meydana geldi. 55 yaşındaki gelin, güpegündüz sokak ortasında mahallelinin bakışları altında Alzhemir hastası 82 yaşındaki kayınvalidesi Fatma A.'yı evire çevire dövdü. O anları bir kişi cep telefonuna anbean kaydederek sosyal medyada paylaştı.
Title
Öfkeli gelin, eve girmediği gerekçesiyle kayınvalidesini sokak ortasında sürükleyip tokat atıyor ve yere düşen yaşlı kadına tekme atıyor. Öfkesi dinmeyen vicdansız gelinin daha sonra yaşlı kadını arabanın altına atarak, İnşallah ölürsün de kurtuluruz demesi de vicdanları yaraladı.
Title
Kısa sürede tepki alarak yayılan video izlenme rekorları kırdı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri şüpheli gelini gözaltına alarak emniyete getirdi.
Title
Burada ifadesi alınan gelinin, ''Ben bir şey yapmadım. Kendisi evden kaçmış. Gelirken de düşmüş başını vurmuş. Zaten kendisi hasta. Birşeyi de hatırlamıyor dediği öğrenildi.
Title
Sosyal medyada videonun paylaşıldığından haberi olmayan gelinin görüntüleri ortaya çıkınca bakanlık devreye girerek yaşlı kadının bulunduğu eve gitti. Burada ailenin tepkisiyle karşılaşan Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve ekibi daha sonrasında polis ekipleriyle beraber eve girip şiddet gören ve kötü durumda olan yaşlı kadına ulaşmayı başardı.
Title
Bakanlık yetkilileri, yaşlı kadının zor durumda olduğunu, ilaçlarının düzenli verilmediğini ve devletin daha iyi bakabileceğini belirterek aileyle konuştu. 82 yaşındaki annesi Fatma A.'yı başta vermeye razı olmayan oğlu ve gelini ikna edildi.
Title
Huzurevine götürülen Fatma A. ikram edilen börekleri büyük bir iştahla yedi. Fatma A. görevliler tarafından odasına götürülerek koruma altına alındı. Tedavisi için hastaneye de götürülen yaşlı kadının darp raporunda, göğsünde, kollarında, bacaklarında ve yüzünde morlukların ve darp izlerinin olduğu öğrenildi. Bakanlık kayınvalidesine şiddet uygulayan gelin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Title
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün de savcılık talimatıyla soruşturma başlattığını hatırlatan Öneş, Darp raporu alınmış, onların adli süreçleri devam ediyor. Fatma teyzemiz bir süre bizde kalacak, ilaçlarını kullanmıyormuş, onu öğrendik. İleri seviyede bir Alzheimer var. Ancak hiç ilaç kullanmıyor, bu da kendisi için oldukça tehlikeli. Gördüğünüz gibi zaten kilosu da çok düşük. dedi.
Title
Yani direnci düşmüş durumda. İnşallah biz burada en iyi şekilde bakmaya çalışacağız. Bir süre burada kaldıktan sonra yine devletimiz hizmetm verdiği özel rehabilitasyon merkezlerimiz var, neresi uygunsa teyzemizi oraya nakledeceğiz diye konuştu.
Title
Fatma Teyze'nin hemen karnını da doyurduklarını kaydeden Öneş, O şu anda kendi dünyasında yaşıyor. Hala kocasının sağ olduğunu, koyunlarının, keçilerinin olduğunu sanıyor, o şekilde giriyoruz bizde lafa. Uzun süredir yemek yemediğini, yolda olduğunu söyledi. Tabi biz bunu bilemiyoruz. Alzheimer olduğu için belki de bir saat önce yemek yedi. Ama gördüğünüz gibi çok zayıf, inşallah burada ona iyi bakacağız'' şeklinde konuştu.
Title
.
Sokak ortasında gelin şiddeti
Bursa'da sokak ortasında kaynanasını döven gelinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girerek yaşlı kadını dayakçı gelinin elinden alıp sahiplendi. 82 yaşındaki kadının sokak ortasındaki evire çevire dövülmesi de izleyenlerin yüreğini sızlattı.
YORUM YAP

İl Müdürü tüm yaşananları anlattı

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, yaşlı teyzenin görüntülerini izlediklerinde yüreklerinin burkulduğunu belirterek, "Bakanımız da talimatıyla hemen harekete geçtik ve Fatma teyzemizi bulunduğu evden aldık. Önce hastanede muayeneleri gerçekleştirildi. Raporlarını aldık. Tedavisi tamamlanınca devletin emin ellerine teslim aldık" dedi.

"En uygun yere nakledeceğiz"

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün de savcılık talimatıyla soruşturma başlattığını hatırlatan Öneş, "Darp raporu alınmış, onların adli süreçleri devam ediyor. Fatma teyzemiz bir süre bizde kalacak, ilaçlarını kullanmıyormuş, onu öğrendik. İleri seviyede bir Alzheimer var. Ancak hiç ilaç kullanmıyor, bu da kendisi için oldukça tehlikeli. Gördüğünüz gibi zaten kilosu da çok düşük. Yani direnci düşmüş durumda. İnşallah biz burada en iyi şekilde bakmaya çalışacağız. Bir süre burada kaldıktan sonra yine devletimiz hizmetm verdiği özel rehabilitasyon merkezlerimiz var, neresi uygunsa teyzemizi oraya nakledeceğiz" diye konuştu.

REKLAM

Yaşlı kadın alzheimer hastası çıktı

Yaşlı kadının hemen karnını da doyurduklarını kaydeden Öneş, "O şu anda kendi dünyasında yaşıyor. Hala kocasının sağ olduğunu, koyunlarının, keçilerinin olduğunu sanıyor, o şekilde giriyoruz bizde lafa. Uzun süredir yemek yemediğini, yolda olduğunu söyledi. Tabi biz bunu bilemiyoruz. Alzheimer olduğu için belki de bir saat önce yemek yedi. Ama gördüğünüz gibi çok zayıf, inşallah burada ona iyi bakacağız’’ şeklinde konuştu. Gözaltına alınan dayakçı gelin S.A.'nın sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

Dev proje hayata geçti

Dev proje hayata geçti

Hacı ve umrecilerin seyahatlerini kolaylaştıracak.
'Yaptırım uygulamayın'

'Yaptırım uygulamayın'

Ruhani, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Trump'a çağrı yaptı.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege için uyardı.
Sıra Fırat'ın doğusunda

Sıra Fırat'ın doğusunda

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ABD'ye sert mesajlar verdi.
'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

AK Parti ile MHP yerel seçim ittifakını görüştü.
BM ödül verdi

BM ödül verdi

Sağlık Bakanlığına başarı ödülü Erdoğan'a takdim edildi.
Ayaküstü görüştüler

Ayaküstü görüştüler

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Trump ile görüştü.

Kendini rezil etti

Kendini rezil etti

Trump'ın kendini övdüğü sözler devlet başkanlarını kahkahaya boğdu.
'BM'de reform yapalım'

'BM'de reform yapalım'

BM Genel Sekreteri, dünya liderlerine Erdoğan'ın çağrısını yineledi.
'Din adamları da evlenebilmeli'

'Din adamları da evlenebilmeli'

​Alman Katolik Kilisesi, çocuk istismarından dolayı özür diledi.
Randevu atışması:Sevimli bir adam

Randevu atışması:Sevimli bir adam

BM Genel Kurulu başlamışken, 'görüşmem' restleşmesi sürüyor.
500 milyar dolarlık rezerv

500 milyar dolarlık rezerv

Yatırımcılar fabrikalarının temelini atacak.
Ekmektekioyun sürüyor

Ekmektekioyun sürüyor

​1 ay geçmeden peş peşe zam yapmaya başladılar.
Aşırı sağ yükseliyor

Aşırı sağ yükseliyor

​İtalya'da ırkçı saldırılar üst düzeye ulaştı.
Yenidenpatlama yaşanacak

Yenidenpatlama yaşanacak

Konut sektörüne ilişkin çarpıcı açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.