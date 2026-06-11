İnsanlık İsrail'i durdurmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin güvenliği sadece Hatay’dan değil Halep’ten başlar, Şam’dan başlar, Türkiye’nin güvenliği Beyrut’tan başlar” vurgusu yaptı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin yer aldığı coğrafyada krizler ve savaşların ardı arkasının kesilmediğini belirtti. İsrail’in Filistin’e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırımının sistematik bir şekilde devam ettiğini ifade eden Erdoğan, “İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımını gerçekleştiren İsrail aynı anda İran’a saldırmış, yetmemiş, aynı anda Lübnan’ı işgal etmeye başlamıştır. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail, Lübnan’dan çekilmeyi reddetmekte, buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir” diye konuştu.

ÇIBANBAŞI VE FİTNE FABRİKASI

İsrail’in eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz’i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girdiğini vurgulayan Erdoğan, Siyonist yönetimin tam anlamıyla bir çıbanbaşı ve fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk ürettiğinin altını çizdi. İsrail’in kural, hukuk ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyanın gerekli reaksiyonu göstermediğini ifade eden Erdoğan, “İsrail, mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye’yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır” ifadelerini kullandı.

EMRİVAKİYE ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

Suriye ve Lübnan’ın müstakil, bağımsız iki devlet olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Suriye ve Lübnan aynı zamanda Türkiye’nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul’un iki kardeş şehridir. Türkiye’nin güvenliği sadece Hatay’dan değil Halep’ten başlar, Şam’dan başlar, Türkiye’nin güvenliği Beyrut’tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar, sağda, solda Türkiye’yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah’ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.”

DOĞU AKDENİZ’DE CEVABIMIZ ÇOK SERT OLUR

Akdeniz’de özellikle de Kıbrıs Adası’nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini gördüklerini ve gelişmeleri de çok yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, “İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail’in fitne kayığına binmişler, Siyonizm’in taşeronluğunu üstlenmişler, güya Doğu Akdeniz’de birtakım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur” dedi.





20 TEMMUZ’DA KIBRIS’TAYIM

Grup toplantısının ardından bir gazetecinin, Erdoğan’ın Kıbrıs ile ilgili söylediği sözleri hatırlatarak, “20 Temmuz’da Kıbrıs’a ziyaret bekleniyor mu?” sorusu üzerine Erdoğan, “20 Temmuz zaten bizim orası için her zaman yaptığımız bir ziyaret. Yine aynen devam” yanıtını verdi.





İSRAİL DURDURULMALI

İsrail’in “uluslararası toplumun sessizliğinden cesaret alarak şımarıkça” bölgenin huzura, barışa ve güvenliğe ulaşmasına engel olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Gazze kasabı Netanyahu ve kabinesinin soykırımları tıpkı Hitler’e yapıldığı gibi büyük bir sessizlik ve tepkisizlikle izlenmektedir. Nasıl bugün Hürmüz’deki çözümsüzlüğün bedelini tüm dünya ödüyorsa şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölgeyle birlikte tüm insanlık çekecektir. Bugün Gazze’de devam eden soykırımın kanı, buna tepkisiz kalanların eline, yüzüne bulaşmıştır. İran’da, Lübnan’da başlayan, Suriye’yi, Akdeniz’i, Afrika’yı tehdit eden bu saldırganlığın sonuçlarından da yine tepkisiz kalanlar mesul olacaktır. İsrail durdurulmalıdır, bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir.”





MİLLETTEN DAHA ÇOK TOKAT YERSİNİZ

Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat’ta hafta sonu yapılan seçimlerde 6 beldenin 4’ünde AK Parti, birinde ise ittifak ortakları MHP’nin adayının kazandığını anımsatan Erdoğan, bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörlerinin üst perdeden konuşarak kendilerince bir gündem oluşturma çabasında olduklarını söyledi. Erdoğan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. Beyler, kusura bakmayın, siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.”





Gazi’nin partisini pavyon masalarına düşürdüler

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de yaşananları eleştiren Erdoğan, “CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP’lilerdir. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir” diye konuştu. Erdoğan, “Rüşvet verdim”, “Rüşvet aldım”, “Şu kişiye şu kadar para verdim” diyenlerin de CHP’liler olduğunu da sözlerine ekledi.





CHP’deki anafor bizi ilgilendirmiyor

Mahkeme kararı sonrası yaşananların kendilerinin haklılıklarını teyit ettiğini dile getiren Erdoğan, “Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP’deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Bu girdabın içerisine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. TBMM’nin terörize edilmesine, Gazi Meclis’in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Şu gerçeğin de bilinmesinde fayda görüyorum, CHP’nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.”





Ankara Zirvesi referans olacak

7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini hatırlatan Erdoğan, “Amerika Başkanı Sayın Trump’ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdır. Biz de Ankara Zirvesi’nin NATO’nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık” dedi.





Millilerimiz yeni zaferlere imza atacak

Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımı’na başarılar dileyen Erdoğan, “Önce grup aşamasında, devamında, sonraki turlarda, Milli Takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum. LGS sınavına girecek tüm evlatlarımıza da Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.





İYİ Parti’den katılım

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katıldı. Beyaz’a parti rozetini Erdoğan taktı. Daha sonra Erdoğan, 7 Haziran’da yapılan belde belediye başkanlığı seçimini kazanan AK Partili ve MHP’li isimleri kürsüde tek tek tebrik etti.



