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ANKARA

İple 7,5 tonluk TIR çektiler​

İple 7,5 tonluk TIR çektiler

Ankara'da 'World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali' kapsamında dünyanın en güçlü adamları gösteri yaptı. 7,5 tonluk TIR'ları iple çeken sporcular Barbaros Serdar Boran ve Ukraynalı Roman Gavrusik büyük alkış aldı.

Haber Merkezi DHA
World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali.
World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali.

Ankara'da alışveriş merkezinde düzenlenen festival kapsamında, Strongman yarışlarında dünya şampiyonlukları bulunan Barbaros Serdar Boran, Ukraynalı Roman Gavrusik, Rus Vladimir Muravlov ve İranlı Akbar Talishi’nin de aralarında bulunduğu dünyanın en güçlü adamları gösteri yaptı.

  • Bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında sporcular, dev lastik çevirip, kütük taşıdı. Büyük bir çekişmeye sahne olan gösteriler sırasında sporculardan bazıları yeni rekorlar kırarken, bazı sporcular başarısız oldu. En büyük ilgiyi TIR çekme yarışı gördü.

Dünya şampiyonlukları bulunan sporcular Barbaros Serdar Boran ve Ukrayna'dan Roman Gavrusik, 7,5 ton ağırlığındaki TIR'ları iple çekti. İki sporcu, 30 metrelik parkurda yan yana bulunan TIR'ları aynı anda bitiş çizgisine kadar çekmeyi başardı. Festival yarın da devam edecek.

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