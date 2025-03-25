Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kullandığı mağara ele geçirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağarayı ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara ele geçirildiğini açıkladı. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" denildi.
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