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Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kullandığı mağara ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kullandığı mağara ele geçirildi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:2725/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağarayı ele geçirdi.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağarayı ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara ele geçirildiğini açıkladı. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" denildi.

#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Pençe-Kilit Operasyonu

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