Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit'te darbe: Silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK’ya ait bir mağaranın ele geçirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi."
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