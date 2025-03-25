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Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit'te darbe: Silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit'te darbe: Silah ve mühimmatlar ele geçirildi

11:5825/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK’ya ait bir mağaranın ele geçirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi."

#Türk Silahlı Kuvvetli
#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#Pençe-Kilit Operasyonu

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