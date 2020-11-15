Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı

Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan "dijital kazıma" çalışmalarında zanlıların DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.